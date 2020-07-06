Окупаційні ЗМІ та влада Криму говорять про шалений ажіотаж попит у росіян на відпочинок у Криму. Але на відео з тамтешніх пляжів людей не так уже й багато, оскільки ціни зросли вдвічі. Кримські журналісти стверджують, що дані щодо відпочивальників "взяті зі стелі".

Усі заяви так званої місцевої влади треба ділити на 2, або й на 10, бо туристів у Криму небагато. Про це в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі розповів кримський журналіст та голова наглядової ради Радіо кримських громад Олександр Янковський.

Важливо У Криму "позадирали ціни" на відпочинок, бо росіянам нікуди більше їхати

Про туристичний сезон у Криму

За його словами, так званий голова "комітету з туризму, курортів і спорту держради Криму" Олексій Черняк та "міністр курортів та туризму Криму" Вадим Волченков щороку роблять заяви про велику кількість туристів у Криму. Минулого року вони заявили, що до півострова приїхало понад 7 мільйонів людей.

Ці цифри беруться "зі стелі" та нічим не підтверджуються. Вони можуть оперувати лише даними офіційних місць розміщення: у готелях, пансіонатах, санаторіях. Їх у Криму менше, ніж 200 тисяч,

– зазначив Янковський.

Він пояснив: навіть, якщо влада говорить про цілковитий ажіотаж на півострові, то мова йде лише про 160 – 170 тисяч місць. А всі ці кримські чиновники насправді не знають, що відбувається на території півострова, бо можуть оперувати тільки офіційними даними.

"Ці цифри щороку збільшують. Бо якщо вони не будуть збільшуватись – то можуть і іншого міністра призначити", – сказав Янковський.

Російська статистика

За опитуваннями російського сервісу, виявилось, що в понад половини росіян просто немає грошей на відпочинок цього літа. Тобто, вони не мають змоги взагалі хоч кудись поїхати.

Ті люди, яких зараз не випускають із Росії, можуть поїхати до окупованого Криму. У певної категорії людей таки є гроші, вони хочуть їх витратити, але не можуть поїхати до іншої країни,

– повідомив журналіст.

Що змінилось у Криму за 6 років?

"Очевидно, що ті, хто зрадив Україну та перейшли на бік Росії, можливо, у них життя стало кращим. А люди, які живуть тільки зі свого бізнесу – вони стали жити набагто гірше", – переконаний Янковський.

Яка насправді картина захворюваності на коронавірус?

Журналіст наголосив, що можна оперуватись лише тією інформацією, яку щодня озвучують представники так званої кримської влади.

►У неділю, 5 липня, повідомили, що COVID-19 виявили в 38 кримчан.

"Цікаво, як це сприймають самі кримчани. Бо більшість не працюють у туристичній галузі. Більшість із них сприймають відпочивальників не як засіб заробітку, а як тих, хто може привезти з Росії певні хвороби. І місцеві жителі здивувались, чому не вжили суворих заходів безпеки", – підсумував кримський журналіст.

Зверніть увагу! Правозахисники стверджують, що окупанти зумисне занижують загальну кількість хворих на коронавірус. Кримська правозахисна група наголошує, що рівень тестування на півострові залишається низьким.

Дивіться відео розмови 24 каналу із кримським журналістом: