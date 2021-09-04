Речь о Херсонской области – 184 округ, и Черкасской – 197. Именно в последнем 3 сентября ЦИК зарегистрировала первого кандидата.
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В ЦИК стартовала регистрация новых потенциальных нардепов
Выдвижение кандидатов на промежуточных выборах в Верховную Раду началось 1 сентября.
- До 20 сентября кандидатов должны подать партии.
- А до 30 сентября определяться обязаны самовыдвиженцы.
- Имена всех кандидатов известны будут к 5 октября.
Как говорит закон о выборах, ЦИК обязана объявить решение (о регистрации или отказе в ней) не позднее 5 дня от даты принятия документов. Агитация же со стороны кандидата может начаться только со следующего после регистрации дня.
На заседании 3 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК):
- Госпоже Натальи Егоровой от "Украинской казацкой партии" отказала в регистрации (партия не оплатила надлежащую денежный залог в 60 тысяч гривен).
- А вот другого кандидата в 197 округе таки зарегистрировала. Первопроходцем стал выдвиженец "Свободы" Андрей Ильенко.
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- Александр Скичко стал нардепом в 197 округе, но сложил мандат, потому что пошел работать главой Черкасской ОГА.
- Игорь Колыхаев, который победил на 184 округе, теперь работает мэром Херсона.
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