Речь о Херсонской области – 184 округ, и Черкасской – 197. Именно в последнем 3 сентября ЦИК зарегистрировала первого кандидата.

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В ЦИК стартовала регистрация новых потенциальных нардепов

Выдвижение кандидатов на промежуточных выборах в Верховную Раду началось 1 сентября.

До 20 сентября кандидатов должны подать партии.

А до 30 сентября определяться обязаны самовыдвиженцы.

Имена всех кандидатов известны будут к 5 октября.

Как говорит закон о выборах, ЦИК обязана объявить решение (о регистрации или отказе в ней) не позднее 5 дня от даты принятия документов. Агитация же со стороны кандидата может начаться только со следующего после регистрации дня.

На заседании 3 сентября Центральная избирательная комиссия (ЦИК):

Госпоже Натальи Егоровой от "Украинской казацкой партии" отказала в регистрации (партия не оплатила надлежащую денежный залог в 60 тысяч гривен).

А вот другого кандидата в 197 округе таки зарегистрировала. Первопроходцем стал выдвиженец "Свободы" Андрей Ильенко.

Справка: Андрей Ильенко – депутат Верховной Рады 7 и 8 созывов. В 2019 он тоже баллотировался – в 205 округе в Киеве, – но уступил "слуге" Богдану Яременко. Примечательно, что отцом Андрея Ильенко является известный украинский режиссер Юрий Ильенко.

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Александр Скичко стал нардепом в 197 округе, но сложил мандат, потому что пошел работать главой Черкасской ОГА.

Игорь Колыхаев , который победил на 184 округе, теперь работает мэром Херсона.