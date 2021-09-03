Говорится об округе №184 и №197. Эту информацию подтвердила заместитель председателя одноименной фракции Евгения Кравчук.

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"Слуги" в начале сентября соберутся на съезд

Могу подтвердить, что действительно в понедельник вечером (речь идет о 6 сентября – 24 канал) состоится съезд "Слуги народа",

– заявила Кравчук.

Нардеп пояснила, что главная его цель – выдвинуть кандидатов на довыборы в 2 округах в Херсонской и Черкасской области.

Кроме этого, на съезде будет совместное заседание политсовета и Совета регионов партии "Слуга народа", поскольку политсила еще имеет рабочие вопросы, в частности:

до конца выбрать членов политсовета;

определить дополнительных заместителей;

а также "есть вопросы по развитию партии".

Более того, в ноябре состоится форум депутатов разных уровней, преимущественно местных.

Кстати, в июне председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что "Слуги народа" планируют осенью провести масштабный форум, на который позовут президента Владимира Зеленского и свыше 7 тысяч местных депутатов.

Обратите внимание! Промежуточные довыборы народных депутатов в Верховную Раду в Херсонской и Черкасской областях назначены на 31 октября. Довыборы необходимы после того, как Александр Скичко сложил мандат в марте, ведь стал председателем Черкасской облгосадминистрации. Зато на Херсонщине Игорь Колыхаев стал мэром Херсона.

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