Мовиться про округ №184 та №197. Цю інформацію підтвердила заступниця голови однойменної фракції Євгенія Кравчук.
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"Слуги" на початку вересня зберуться на з'їзд
Можу підтвердити, що справді у понеділок увечері (мовиться про 6 вересня – 24 канал) відбудеться з'їзд "Слуги народу",
– заявила Кравчук.
Нардепка пояснила, що головна його мета – висунути кандидатів на довибори у 2 округах в Херсонській та Черкаській області.
Окрім цього, на з'їзду буде спільне засідання політради і ради регіонів партії "Слуга народу", оскільки політсила ще має робочі питання, зокрема:
- дообрати членів політради;
- визначити додаткових заступників;
- а також "є питання щодо розвитку партії".
Ба більше, у листопаді відбудеться форум депутатів різних рівнів, переважно місцевих.
До речі, у червні голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що "Слуги народу" планують восени провести масштабний форум, на який покличуть президента Володимира Зеленського та понад 7 тисяч місцевих депутатів.
Останні новини у "Слузі народу": коротко
- "Слуги народу" хочуть призначити у Верховній Раді спеціальний "морський" пленарний день. Під час нього обранці планують розглянути лише законопроєкти, що стосуються портової сфери та морегосподарського комплексу.
- "Слуга народу" Олександр Трухін вперше прокоментував скандальну ДТП, учасником якої він став. Політик заявив, що максимально сприяє поліції у розслідуванні та сказав, що не планує нічого приховувати.
- Наприкінці серпня заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що під час 6 сесії Верховної Ради його потрібно ухвалити першочергово закон про статус олігархів.