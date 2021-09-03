Мовиться про округ №184 та №197. Цю інформацію підтвердила заступниця голови однойменної фракції Євгенія Кравчук.

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"Слуги" на початку вересня зберуться на з'їзд

Можу підтвердити, що справді у понеділок увечері (мовиться про 6 вересня – 24 канал) відбудеться з'їзд "Слуги народу",

– заявила Кравчук.

Нардепка пояснила, що головна його мета – висунути кандидатів на довибори у 2 округах в Херсонській та Черкаській області.

Окрім цього, на з'їзду буде спільне засідання політради і ради регіонів партії "Слуга народу", оскільки політсила ще має робочі питання, зокрема:

дообрати членів політради;

визначити додаткових заступників;

а також "є питання щодо розвитку партії".

Ба більше, у листопаді відбудеться форум депутатів різних рівнів, переважно місцевих.

До речі, у червні голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що "Слуги народу" планують восени провести масштабний форум, на який покличуть президента Володимира Зеленського та понад 7 тисяч місцевих депутатів.

Зверніть увагу! Проміжні довибори народних депутатів до Верховної Ради у Херсонській та Черкаській областях призначені на 31 жовтня. Довибори необхідні після того, як Олександр Скічко склав мандат у березні, адже став головою Черкаської облдержадміністрації. Натомість на Херсонщині Ігор Колихаєв став мером Херсону.

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