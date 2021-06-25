Цей захід бвльше, ніж звичайний з'їзд. Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
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Приїдуть депутати зі всієї України
За словами Корнієнка, це буде перший випадок в історії України, коли на форумі будуть депутати з усієї України: з великих та маленьких населених пунктів.
Хочемо зібрати всіх наших депутатів на місцях – а це понад 7 тисяч осіб, запросити президента Володимира Зеленського,
– сказав політик.
Корнієнко пообіцяв, що на форумі дотримуватимуться умов безпеки в зв'язку з пандемією COVID-19.
Попередні з'їзди "слуг": що відомо
- "Слуги народу" провели масштабний з'їзд 13 березня 2021 року. Тоді кардинально змінили структуру партії. До речі, на партійний захід теж завітав Зеленський.
- З'їзд "слуг" організували у лютому. Тоді висунули кандидатів на довибори в Верховну Раду. Наприклад, Василя Вірастюка.
- З'їзд партії був також 31 серпня 2020 року. Його провели на даху виставкового центру "Парковий". Члени політсили обговорили низку питань. Одним із найважливіших моментів з’їзду було ухвалення рішення про участь партії в місцевих виборах 25 жовтня.