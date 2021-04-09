Центральная избирательная комиссия назначила выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях на 31 октября 2021 года. Решение приняли из-за досрочного прекращения полномочий нардепов Александра Скичко и Игоря Колыхаева.

ЦИК 9 апреля назначила промежуточные выборы на 184 округе в Херсонской области и 197 округе в Черкасской области.

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Какое решение приняла избирательная комиссия

ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 на воскресенье, 31 октября 2021 года,

– сообщают в управлении коммуникации ЦИК.

Избирательный процесс начнется за 60 дней до дня выборов – 1 сентября 2021 года.

Что этому предшествовало