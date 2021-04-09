ЦИК назначила выборы нардепов в Херсонской и Черкасской областях
Центральная избирательная комиссия назначила выборы народных депутатов в Херсонской и Черкасской областях на 31 октября 2021 года. Решение приняли из-за досрочного прекращения полномочий нардепов Александра Скичко и Игоря Колыхаева.
Источник:ЦИК
ЦИК 9 апреля назначила промежуточные выборы на 184 округе в Херсонской области и 197 округе в Черкасской области.
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Какое решение приняла избирательная комиссия
ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 на воскресенье, 31 октября 2021 года,
– сообщают в управлении коммуникации ЦИК.
Избирательный процесс начнется за 60 дней до дня выборов – 1 сентября 2021 года.
Что этому предшествовало
- С 2019 года нардепом от 197 округа был Александр Скичко от партии "Слуга народа".
- Но 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Скичко главой Черкасской ОГА.
- С 2019 года Игорь Колыхаев был нардепом в Верховной Раде от Херсонщины.
- В ноябре 2020 года Игоря Колыхаева избрали мэром Херсона.
- 30 марта 2021 года ВР голосованием прекратила депутатские полномочия Александра Скичко и Игоря Колыхаева.
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