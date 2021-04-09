Центральна виборча комісія призначила вибори народних депутатів у Херсонській та Черкаській області на 31 жовтня 2021 року. Рішення прийняли через дострокове припинення повноважень нардепів Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва.

ЦВК 9 квітня призначила проміжні вибори на 184 окрузі в Херсонській області та 197 окрузі в Черкаській області. Цікаво ЦВК визнала вибори на Прикарпатті Яке рішення прийняла виборча комісія ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 та №197 на неділю, 31 жовтня 2021 року,

– повідомляють в управлінні комунікації ЦВК. Виборчий процес розпочнеться за 60 днів до дня виборів – 1 вересня 2021 року. Що цьому передувало З 2019 року нардепом від 197 округу був Олександр Скічко від партії "Слуга народу".

Та 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Скічка головою Черкаської ОДА.

З 2019 року Ігор Колихаєв був нардепом у Верховній Раді від Херсонщини.

У листопаді 2020 року Ігоря Колихаєва обрали мером Херсона.

30 березня 2021 року ВР голосуванням припинила депутатські повноваження Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва.