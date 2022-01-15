В частности, смету для функционирования Госреестра избирателей на 2022 год утвердили на сумму 23 миллиона 914,4 тысячи гривен.

Читайте также Выборы в прифронтовых районах Донбасса не состоятся: ЦИК назвала причину

Размер залога для депутатов

Кроме того, ЦИК определила размер денежного залога в 2022 году для кандидата в депутаты на промежуточных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов. Он составит 1300 гривен с 1 января до 30 сентября, 1340 гривен с 1 октября до 31 декабря.

Размер залога для кандидата на повторных выборах – 6 500 гривен с 1 января до 30 сентября, 6 700 гривен с 1 октября до 31 декабря.

Когда будут выборы

ЦИК 29 октября назначил промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе № 206, что в Черниговской области. Они пройдут в воскресенье, 27 марта 2022 года.

Текст поста ЦИК:

Сегодня на заседании комиссия утвердила:

Смета для проведения выборов нардепов на 2022 год на сумму 34 млн 681,4 тыс. гривен (с расчетом расходов для финансирования подготовки и проведения промежуточных выборов в трех ОВО); Смету для функционирования Госреестра избирателей на 2022 год на сумму 23 млн 914,4 тыс. гривен; средние нормы расходов городских, районных в городе, поселковых, сельских ТИК и УИК на подготовку и проведение местных выборов-2022 (для определения объема расходов которые выделяются из местного бюджета)

Также ЦИК определила:

размер денежного залога в 2022 году для кандидата в депутаты на промежуточных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей до 10 тысяч) в размере 1300 грн;

размер денежного залога для кандидата в депутаты на повторных выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов (территориальных общин с количеством избирателей до 10 тысяч):

1 300 грн (с 1 января до 30 сентября);

1 340 грн (с 1 октября до 31 декабря).

размер денежного залога для кандидата на повторных выборах сельских, поселковых, городских голов (города с количеством избирателей до 75 тысяч):