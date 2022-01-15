А именно – о возможности или невозможности подготовки и проведения там первых местных выборов (в отдельных территориальных общинах). Что касается даты – говорилось о 27 марта 2022 года.

Начало истории Уже в марте могут пройти первые местные выборы на Донбассе

Выборов на Донбассе не будет, по меньшей мере – в марте 2022

ЦИК получила выводы от Донецкой и Луганской ВГА (Военно-гражданских администраций). Центральная избирательная комиссия пыталась выяснить, можно ли на территории некоторых общин в этих регионах в марте 2022 года, 27 числа, провести местные выборы.

Причина обращения к ВГА проста: Центризбирком не может самостоятельно определять уровень безопасности или возможность избежания террористической угрозы во время выборов.

Как отметили в ЦИК, выводы местных администраций были "четкими и однозначными": в них утверждается "о невозможности провести первые местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей".

А все из-за агрессии России. Условия пока такие, что на 100% безопасность не гарантируешь. Особенно учитывая тяжелое вооружение, которое держат у линии фронта пророссийские боевики, и которое способно стрелять на 15 – 20 километров. Не говоря уже об опасности минирования и других диверсий.

Заключение ЦИК таково: пока 10 сельских, поселковых и городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области будут без выборов.

Обратите внимание: очередные парламентские выборы в Украине должны состояться в октябре 2023 года. Но их могут перенести и на 2024 – из-за конституционной коллизии, возникшей после досрочных выборов 2019 года.

Интересная тема выборов в формате онлайн: