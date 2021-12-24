Выборы запланированы на 27 марта 2022 года. Речь идет об отдельных территориальных общинах. Здесь такое голосование состоится впервые.

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На Донбассе существует угроза выборам

Как пояснили в ЦИКе, необходимость проведения выборов обусловлена ​​тем, что в Донецкой и Луганской областях продолжается Операция Объединенных сил.

Соответственно, на отдельных территориях этих областей существует угроза безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, а также надлежащему обеспечению организации подготовки и проведения выборов с соблюдением требований Кодекса,

– отметили в Центризбиркоме.

В Комиссии добавили, что в такой ситуации решение о возможности или невозможности проведения выборов они могут быть приняты на основании соответствующих выводов областных военно-гражданских администраций. Таково было накануне местных выборов в октябре 2020 года и в марте 2021 года.

"Мы не уполномочены самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащего уровня безопасности и возможность избежания террористической угрозе во время организации и проведения выборов на этих территориях", – подчеркнули в ЦИК.

Решения о первых выборах должны быть приняты до 16 января

Согласно Избирательному кодексу, первые выборы могут проводиться дважды в год – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. Их Комиссия должна назначить не позднее 70 дней до дня выборов.

Следовательно, в случае признания возможным организовать голосование в последнее воскресенье марта 2022 года ЦИК должен принять решение об их назначении не позднее 16 января 2022 года.

Таким образом, Центризбирком ожидает соответствующих выводов от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 13 января 2022 года.

"Действия и решения ЦИК всегда направлены исключительно на обеспечение реализации и защиты конституционных избирательных прав и принципов свободного, демократического избирательного процесса. Поэтому, ЦИК ожидает обоснованных выводов от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА", – констатировали в ЦИК.

По словам Комиссии, это даст достаточно оснований для принятия решения о возможности безопасного проведение местных выборов на Донбассе.

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Главное о выборах на Донбассе

В августе ЦИК определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести голосование.

Кроме оккупированных территорий, в списке оказались отдаленные от зоны боевых действий общины.

Тогда в перечень вошли 18 общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и Северодонецкого и Счастьенских районов Луганской области. Заметим, выборы народных депутатов там проводили.

15 сентября ЦИК заявила, что проведет выборы в этих общинах, когда для этого создадут необходимые условия.

Свои надежды на восстановление прав избирателей в 18 общинах выражали также послы стран G7.