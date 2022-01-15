А саме – про можливість чи неможливість підготовки та проведення там перших місцевих виборів (в окремих територіальних громадах). Щодо дати – мовилося про 27 березня 2022 року.
Початок історії Вже у березні можуть пройти перші місцеві вибори на Донбасі
Виборів на Донбасі не буде, щонайменше – у березні 2022
ЦВК отримала висновки від Донецької та Луганської ВЦА (Військово-цивільних адміністрацій). Центральна виборча комісія намагалася з'ясувати, чи можна на території певних громад у цих регіонах у березні 2022 року, 27 числа, провести місцеві вибори.
Причина зверненні до ВЦА проста: Центрвиборчком не може самостійно визначати рівень безпеки там чи можливість уникнення терористичної загрози під час виборів.
Як зазначили у ЦВК, висновки місцевих адміністрацій були "чіткими та однозначними": у них мовиться "про неможливість провести перші місцеві вибори на окремих територіях Донецької та Луганської областей".
А все через агресію Росії. Умови наразі такі, що на 100% безпеку не гарантуєш. Особливо враховуючи важке озброєння, яке тримають біля лінії фронту проросійські бойовики, і яке здатне стріляти на 15 – 20 кілометрів. Не кажучи вже про небезпеку мінування та інших диверсій.
Тож висновок ЦВК такий: поки що 10 сільських, селищних і міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 громад Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області будуть без виборів.
Цікава тема виборів у форматі онлайн:
- Глава монобільшості Давид Арахамія заявив, що проведення виборів повністю у режимі онлайн в Україні неможливе, бо це не відповідатиме Конституції.
- А проте у Мінцифри кажуть, що будуть готові до такого виклику, якщо ЦВК дозволить, а парламент увідповіднить потрібне законодавство.
До слова, у 2021 році в Харкові вибирали мера: нагадаємо у відео