О возможном участии Министерства цифровой трансформации в процессе организации выборов в онлайн-формате в интервью рассказал глава ведомства Михаил Федоров.

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Онлайн-выборы зависят от ЦИК и Рады

Для выборов онлайн нужно, чтобы парламент проголосовал изменения в закон о выборах, чтобы ЦИК принял много нормативки, поработал над реестром избирателей,

– заявил министр.

Он добавил, что Минцифры не администрирует реестр избирателей, который является базой для проведения выборов. Кроме того, в ведомстве не могут реализовывать проект без принятой нормативной базы. "Без того, чтобы был соответствующий закон или постановление Кабмина. Потому что это финансирование проекта, потому что это реализация по плану", – объяснил чиновник.

Федоров отметил, что нужен четкий алгоритм: ЦИК, законы. Однако, если потребуется техническая помощь Министерства, экспертиза, то помощь будут оказывать.

Перспектива онлайн-голосования в 2024 году

Относительно того, возможно ли провести онлайн-выборы в 2024 году, Федоров уточнил, что нужно провести вместе с ЦИК и международными партнерами работу по аудиту, а с парламентом – по законодательному полю.

Здесь вопрос даже не технологический, а законодательный. Поэтому я не могу так легко ответить на этот вопрос,

– сказал министр.

Также он подытожил, что есть алгоритм, которого нужно придерживаться.

Заявление Зеленского об онлайн-выборах

На пресс-конференции 26 ноября Владимир Зеленский заявил, что продолжается работа по цифровизации выборов. Офис Президента сотрудничает с двумя компаниями, Microsoft и Apple, над разработкой цифровой таможни, электронных выборов и проведения переписи населения.

Президент подчеркнул, что онлайн-выборы возможны, однако не факт, что они будут проходить через сервис "Дия".

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