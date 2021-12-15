Народные депутаты во время пленарного заседания 15 декабря рассмотрели проект постановления №6373. По результатам голосования документ в целом поддержал 331 парламентарий.

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Постановлением внеочередные выборы Золотоношского городского главы Золотоношского района Черкасской области назначены на воскресенье 27 марта 2022,

– отметил Руслан Стефанчук.

Выборы мэра Золотоноши: что известно

Мэр Золотоноши Виталий Войцеховский стал нардепом по результатам промежуточных выборов 31 октября в округе №197. Это произошло после того, как Александр Скичко отказался от депутатского мандата, поскольку возглавил Черкасскую областную государственную администрацию.

Новоизбранный парламентарий 10 ноября обратился с заявлением о сложении полномочий, а на следующий день, 11 ноября, Золотоношский городской совет досрочно их прекратил.

Секретарь городского совета 16 ноября обратилась в ВРУ с ходатайством о назначении внеочередных выборов. Профильный комитет 6 декабря рекомендовал назначить выборы.