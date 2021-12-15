Відтак, народні депутати під час пленарне засідання 15 грудня розглянули проєкт постанови №6373. За результатами голосування, документ в цілому підтримав 331 парламентар.

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Постановою позачергові вибори Золотоніського міського голови Золотоніського району Черкаської області призначено на неділю 27 березня 2022 року,

– зазначив Руслан Стефанчук.

Вибори мера Золотоноші: що відомо

Мер Золотоноші Віталій Войцехівський став нардепом за результатами проміжних виборів 31 жовтня на окрузі №197. Це сталося після того, як Олександ Скічко відмовився від депутатського мандата, оскільки очолив Черкаську обласну державну адміністрацію.

Новообраний парламентар 10 листорада звернувся із заявою про складення повноважень, а наступного дня, 11 листопада, Золотоніська міська рада достроково їх припинила.

Секретар міської ради 16 листопада звернулася до ВРУ з клопотанням про призначення позачергових виборів. Профільний комітет 6 грудня рекомендував призначити вибори.