Центральна виборча комісія оприлюднила результати щодо всіх опрацьованих бюлетенів. Про це повідомляється на сайті ЦВК у середу, 3 листопада.
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Результати на Черкащині
- Відтак, "слуга народу" пройшов до Верховної Ради, набравши 46,95% голосів виборців. Його кандидатуру підтримали 15 429 громадян.
- На другому місці з 25,44% опинився самовисуванець Владислав Голуб. Колишній бранець Кремля Роман Сущенко посів 4 місце з 8,4%.
На довиборах у Раду переміг "слуга" Войцехівський / Скриншот
Вибори на Черкащині: коротко
- Через складання повноважень народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Скічком, на 197 окрузі на Черкащині оголосили довибори у Верховну Раду.
- Він відмовився від депутатського мандату, оскільки очолив Черкаську ОДА.
- Відповідний указ 29 січня підписав президент України Володимир Зеленський.