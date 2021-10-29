На сайті Центральної виборчої комісії можна ознайомитися із передвиборчими програмами усіх кандидатів у народні депутати на 197 окрузі. Тут цієї неділі, 31 жовтня, відбудуться проміжні вибори до парламенту.

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Нині активну кампанію ведуть семеро кандидатів. Зовнішню рекламу мають Андрій Іллєнко від ВО "Свобода", Роман Сущенко від "ЄС" та представник "Європейської партії України" Андрій Лобунець. Агітаційні намети та друковану продукцію має кандидат від партії "Народовладдя" Сергій Василюк.

Рух ЧЕСНО проаналізував передвиборчі програми найрейтинговіших кандидатів, а також тих, хто активно проводиться агітацію на окрузі. Більшість програм кандидатів у нардепи не відрізняються оригінальністю. Політики найчастіше обіцяють однакове: підвищити пенсії і зарплати, зменшити тарифи, побудувати дороги. Часто їхні формулювання настільки загальні, що складно уявити, що конкретно кандидат збирається зробити, щоб змінити ситуацію.

Войцехівський йде до ВР підтримувати Президента

Перше, що обіцяє у своїй програмі кандидат від "Слуги народу" Віталій Войцехівський — бути вірним президентові. Якщо бути точними: "підтримувати курс Глави держави та досягти кардинальних змін як на Черкащині, так і по всій Україні".

Кандидат наголошує на тому, що вже має досвід на місцевому рівні, який може застосувати у парламенті

У Верховній Раді Войцехівський збирається знищити монополію олігархів і встановити економічно обґрунтовані та справедливі тарифи на комунальні послуги. У разі обрання він також збирається відстоювати енергонезалежність держави, територіальну цілісність, покращувати інвестиційний клімат та впроваджувати сучасні технології поводження зі сміттям.

У програмі згадане також "посилення державних програм з будівництва доріг та соціальних об’єктів". На цій темі Войцехівський активно піариться напередодні виборів — у жовтні на округ приїжджав Володимир Зеленський і Войцехівський брав участь у цьому робочому візиті.

Фото – Facebook

У своїй програмі кандидат також згадав 197-й округ. Тут він знову ж таки збирається робити ремонт доріг, покращувати медичні послуги і зберігати ФАПи, залучати інвестиції та "створити у Черкаській області "туристичне коло", в тому числі розбудувати туристичну інфраструктуру в селах".

Наприкінці програми Войцехівський обіцяє "регулярно звітувати перед мешканцями Черкащини та бути доступним для звернень у будь-який час".

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Голуб, який просто не встиг

Самовисуванець Владислав Голуб у своїй програмі неодноразово підкреслює, що вже був нардепом від 197 округу під час восьмого скликання Верховної Ради. Кандидат так "зблизився" з округом, що називає його своїм та рідним.

За п'ять років я просто не встиг завершити всі розпочаті справи, — йдеться у програмі кандидата Голуба.

Голуб пише про те, що 7 років тому почав втілювати план розвитку районів: "Я йду в депутати, щоб завершити перший етап нашого плану і перейти до наступного: до економічного розвитку громад мого округу!".

Фото, зроблене Ігорем Фещенком на 197 окрузі

Програма Владислава Голуба абстрактна, кандидат не зазначає, що саме вдалося реалізувати завдяки цьому плану і що означає економічний розвиток громад.

Голуб збирається "вибивати" гроші для округу та домагатися їхнього прозорого використання. Не оминув кандидат також можливості покритикувати чинних депутатів і каже, що вони "намагаються дбати про свій особистий добробут, а не про покращення життя звичайних людей".

На завершення у своїй програмі Голуб зазначає, що буде просувати інтереси України на міжнародних майданчиках. У тексті не згадуються питання медицини, освіти, спорту чи культури.

Голуб безрезультатно балотувався до Верховної Ради 9 скликання по 197 округу (Черкаська область) як безпартійний самовисуванець у 2019 році. Тоді кандидат у своїй програмі обіцяв набагато більше і виділяв окремі розділи про безпеку та захист територіальної цілісності України, економіку, самоврядування, безробіття, дороги, освіту чи соціальну сферу.

Іллєнко рятуватиме Дніпро, ліси і землю від іноземців

Андрій Іллєнко, кандидат від ВО "Свобода", нардеп сьомого та восьмого скликань вмістив свою програму на одну сторінку і виділив основні п'ять пунктів. Перший — досить абстрактна обіцянка ставити інтереси України та виборців понад усе.

У другому пункті кандидат каже, що відкриє на окрузі мережу постійних приймалень і щотижня буде проводити особисті зустрічі з громадянами. Що ж, багатообіцяльно, зважаючи на те, що дорога до округу зі столиці займає 3 – 4 години. Тож Іллєнко має намір щонайменше чотири дні на тиждень проводити на Черкащині.

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У третьому пункті з'єдналося багато різних обіцянок. Тут і підтримка малого бізнесу, і пенсії, і виборність суддів першої інстанції громадами. У цьому ж розділі кандидат виступає проти "грабіжницьких" тарифів (не вказано, що саме мається на увазі), проти продажу землі іноземцям, вирубки лісів і видобутку піску. Тут також згадує законопроєкт "Про порятунок Дніпра", який кандидат збирається подати і домагатися його ухвалення. Але що передбачатиме цей документ — не вказано.

У четвертому пункті йдеться про інвестиції у Черкащину та спорт, а в останньому, п'ятому, про розвиток української мови та "знищення ворожої п’ятої колони".

Під час парламентських виборів у 2019 році Іллєнко балотувався у 215 окрузі (Київ) від ВО "Свобода". До Ради його не обрали. Тоді у його програмі було аж 30 пунктів.

За два роки "безплідні" мінські угоди стали "зрадницькими", але стійкою залишилася позиція щодо приватизації землі.

Програма мажоритарника від 215 округу стосувалася цілком національних питань, натомість зараз як кандидат від 197 округу Іллєнко сконцентрувався на регіональному аспекті.

Сущенко обіцяє вступ у ЄС, але у програмі — плагіат

Програма кандидата від партії "ЄС" Романа Сущенка починається з його автобіографії. Далі акцент на тому, що лише його партія може забезпечити шлях України до Євросоюзу і НАТО.

Цікаво, що чи не половина тексту програми Сущенка ідентична до програми кандидата на парламентських виборах 2019 року від ЄС Ігоря Лаврінця зі 173-го округу. Вступ і завершення текстів — однакові.

У Лаврінця, своєю чергою, текст програми, крім ініціатив, ідентичний до програми ще одного кандидата від ЄС у 2019 році, але на 29 окрузі, — Дмитра Кошки. Що ж, принаймні їхні однакові програми об'єднує належність до однієї політичної сили.

А ось розділ "Мої ініціативи" у Сущенка інший. У тексті йдеться про захист і підтримку фермерства, впровадження земельного банку, розвиток малого і середнього бізнесу, освіту — збільшення фінансування, достойну зарплату медикам, розбудову інфраструктури сіл та збереження довкілля.

При цьому жодних конкретних пропозицій у цій програмі не знайти. Звичний стиль — за все хороше, проти всього поганого.

"Я той, хто повернувся з російського полону будувати Україну. Я зроблю все, щоб наші громадяни і наша молодь жили в Україні і мали тут великі можливості для самореалізації і розвитку", — зазначив у програмі.

Свободи від Лобунця та пряме народовладдя від Василюка

Андрій Лобунець від "Європейської партії України" у своїй програмі також агітує за вступ України до Європейського Союзу і пише, що потрібно прийняти низку законів, які сприятимуть наближенню України до європейських стандартів життя. Але не уточнює, що це за стандарти і які саме закони мають це зробити. Лобунець виступає за будівництво нових та реконструкцію старих спортивних об’єктів, розвиток фермерства, оновлення антикорупційного законодавства.

Фото, зроблене Ігорем Фещенком з 197-го округу

Говорячи про округ, кандидат вдається до стандартних обіцянок: будівництво доріг, залучення інвестицій, розвиток туристичного потенціалу.

Перемога у виборах дасть Лобунцю змогу допомогти громадянам України у реалізації своїх прагнень до базової, духовної, матеріальної та політичної свобод.

До прикладу, на думку кандидата, базова свобода — "це свобода особистості, яка необхідна для забезпечення автономії особистості, її життя, свободи і гідності (право на життя, фізичну свободу і недоторканність, свободу совісті, таємницю приватного життя та комунікацій, недоторканність житла, свободу пересування і поселення)".

Кандидат Андрій Лобунець також не обійшовся без своєрідного плагіату. Шматки його тексту взяті зі статуту "Європейської партії України". Цікаво, що ці ж шматки можна знайти і в статуті партії "Громадянська позиція" і невідомо, де вони з'явилися вперше.

Скрін із сайту партії "Громадянська позиція"

Скрін із сайту "Європейської партії України"

Сергій Василюк із "Народовладдя" поділив свою програму на три частини: соціальна справедливість, справжня демократія та захист національних інтересів. У тексті взагалі не йдеться окремо про 197 округ і не акцентується увага на регіональних програмах.

Кандидат виступає за те, аби держава не оподатковувала дохід у розмірі прожиткового мінімуму, а встановила прогресивні податки на розкіш.

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У другому розділі кандидат виступає за створення законодавчих передумов для проведення всеукраїнських і місцевих референдумів та запровадження практики народовладдя у територіальних громадах: місцеві референдуми, плебісцити, загальні збори, громадські слухання, народне вето на законодавчі акти та рішення органів місцевого самоврядування.

Тут також йдеться про можливість відкликання нардепів та інших посадовців, доступ до водойм, обрання громадою суддів місцевих судів.

У третій частині своїх програми Василюк говорить про збільшення фінансування Збройних сил, захист інформаційного простору держави, популяризацію історії України та належні соціальні гарантії ветеранам війни.

Нагадаємо, 31 жовтня відбудуться вибори народного депутата по 184 округу. У голосуванні можуть брати участь всі громадяни незалежно від того, чи вакциновані вони. На дільниці треба приходити із засобами індивідуального захисту і по можливості брати ручку.

Авторка: Наталія Патрікєєва