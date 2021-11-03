Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты по всем обработанным бюллетеням. Об этом сообщается на сайте ЦИК в среду, 3 ноября.
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Результаты на Черкасщине
- Следовательно, "слуга народа" прошел в Верховную Раду, набрав 46,95% голосов избирателей. Его кандидатуру поддержали 15 429 граждан.
- На втором месте с 25,44% оказался самовыдвиженец Владислав Голуб. Бывший пленник Кремля Роман Сущенко занял 4 место с 8,4%.
На довыборах в Раду победил "слуга" Войцеховский / Скриншот
Выборы на Черкасщине: коротко
- Из-за сложения полномочий народным депутатом от "Слуги народа" Александром Скичко, на 197 округе Черкасской области объявили довыборы в Верховную Раду.
- Он отказался от депутатского мандата, поскольку возглавил Черкасскую ОГА.
- Соответствующий указ 29 января подписал президент Украины Владимир Зеленский.