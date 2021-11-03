Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты по всем обработанным бюллетеням. Об этом сообщается на сайте ЦИК в среду, 3 ноября.

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Результаты на Черкасщине

Следовательно, "слуга народа" прошел в Верховную Раду, набрав 46,95% голосов избирателей. Его кандидатуру поддержали 15 429 граждан.

На втором месте с 25,44% оказался самовыдвиженец Владислав Голуб. Бывший пленник Кремля Роман Сущенко занял 4 место с 8,4%.



На довыборах в Раду победил "слуга" Войцеховский / Скриншот

Обратите внимание! На округе № 184 в Херсонской области победил Сергей Козырь от партии "Слуга народа", набрав 64,38% голосов.

Выборы на Черкасщине: коротко