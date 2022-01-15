Зокрема, кошторис для функціонування Держреєстру виборців на 2022 рік затвердили на суму 23 мільйони 914,4 тисячі гривень.

Читайте також Вибори у прифронтових районах Донбасу не відбудуться: ЦВК назвала причину

Який розмір застави для депутатів

Крім того, ЦВК визначила розмір грошової застави у 2022 році для кандидата в депутати на проміжних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад. Вона становитиме 1300 гривень з 1 січня до 30 вересня, 1340 гривень з 1 жовтня до 31 грудня.

Розмір застави для кандидата на повторних виборах – 6 500 гривень з 1 січня до 30 вересня, ️6 700 гривень з 1 жовтня до 31 грудня.

Коли будуть вибори

ЦВК 29 жовтня призначила проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 206, що в Чернігівській області. Вони пройдуть у неділю, 27 березня 2022 року.

Текст поста ЦВК:

Сьогодні на засіданні Комісія затвердила:

Кошторис для проведення виборів нардепів на 2022 рік на суму 34 млн 681,4 тис. гривень (з розрахунком видатків для фінансування підготовки та проведення проміжних виборів в трьох ОВО); Кошторис для функціонування Держреєстру виборців на 2022 рік на суму 23 млн 914,4 тис. гривень; середні норми видатків міських, районних у місті, селищних, сільських ТВК і ДВК на підготовку та проведення місцевих виборів-2022 (для визначення обсягу видатків які виділяються з місцевого бюджету)

️Також ЦВК визначила:

розмір грошової застави у 2022 році для кандидата в депутати на проміжних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) у розмірі 1300 грн;

розмір грошової застави для кандидата в депутати на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч):

1 300 грн (з 1 січня до 30 вересня);

1 340 грн (з 1 жовтня до 31 грудня).

розмір грошової застави для кандидата на повторних виборах сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч):