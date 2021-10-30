В ЦИК объяснили причину такого ограничения. Об этом говорится на сайте 30 октября.

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В ЦИК рассказали, почему нельзя проголосовать с помощью паспорта в Дие

Для получения бюллетеня избиратели должны иметь с собой паспорт гражданина Украины (в виде паспортной книжечки или карточки),

– рассказали в ЦИК.

В частности речь идет о выборах в воскресенье, 31 октября. Причину в ЦИК также назвали – участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не обеспечены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины.

В частности это касается:

промежуточных выборов нардепов Украины в одномандатных избирательных округах № 184, что в Херсонской области и № 197 Черкасской области;

а также внеочередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, назначенных на 31 октября 2021 года.

В ЦИК сообщили, что информируют граждан во избежание недоразумений при получении избирательных бюллетеней.

Обратите внимание! С 23 августа 2021 года электронные паспорта в Дие полностью приравняли к бумажным и ID-картам. Украина – первое государство в мире с цифровыми паспортами, которому это удалось.

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