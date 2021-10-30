В Центризбиркоме подчеркнули, что ни сертификатов о прививках, ни отрицательного результата ПЦР-теста не нужно для того, чтобы отдать свой голос.

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Что нужно для безопасного голосования:

Паспорт.

Маска.

Антисептик.

Личная ручка.

Соблюдение социальной дистанции.

На избирательных участках можно будет вакцинироваться

В Харьковской ТИК подтвердили заявление ЦИК, а также добавили: на избирательных участках харьковчане смогут не только проголосовать, но и вакцинироваться против коронавируса. Всего в городе будет работать 41 пункт прививки – в основном в школах. Иммунизировать избирателей будут Coronavac, Pfizer, AstraZeneca – с 9:00 до 18:00.

За соблюдением правил будет следить полиция

О соблюдении противоэпидемиологических мер напомнили и в полиции. Правоохранители сказали, что будут следить за тем, как граждане будут соблюдать правила карантина.

Уже приступили к работе мобильные группы, группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативные и рейдовые группы.

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Обратите внимание! Полиция отмечает, что будет привлекать к ответственности только тех, кто злостно будет уклоняться от выполнения карантинных требований и игнорировать законные требования правоохранителей.