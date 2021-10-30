У Центрвиборчкомі наголосили, що ані сертифікатів про щеплення, ані негативного результату ПЛР-тесту не потрібно для того, щоб віддати свій голос.

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Що потрібно для безпечного голосування:

Паспорт.

Маска.

Антисептик.

Особиста ручка.

Дотримання соціальної дистанції.

На виборчих дільницях можна буде вакцинуватись

У Харківській ТВК підтвердили заяву ЦВК, а також додали: на виборчих дільницях харків'яни не лише зможуть проголосувати, а й вакцинуватись проти коронавірусу. Загалом у місті працюватиме 41 пункт щеплення – здебільшого у школах. Імунізуватимуть виборців Coronavac, Pfizer, AstraZeneca – з 9:00 до 18:00.

За дотриманням правил стежитиме поліція

Про дотримання протиепідеміологічних заходів нагадали і в поліції. Правоохоронці сказали, що стежитимуть за тим, як громадяни дотримуватимуться правил карантину.

Вже приступили до роботи мобільні групи, групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні та рейдові групи.

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Зверніть увагу! Поліція наголошує, що буде притягати до відповідальності лише тих, хто злісно ухилятиметься від виконання карантинних вимог та ігноруватиме законні вимоги правоохоронців.