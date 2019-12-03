ЦИК упростила порядок изменения места для голосования: детали
Новый порядок предусматривает меньше бюрократической суеты. Избирателям, которые хотят изменить место для голосования, можно будет сделать это с помощью электронной формы или через уполномоченное лицо.
Соответствующее решение единогласно поддержали члены ЦИК во время своего заседания, информирует гражданская сеть ОПОРА на своей фейсбук-странице.
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Также появится возможность менять место голосования сразу на 2 тура, а также получать свидетельство о временном изменении голосования через электронную почту,
– добавляют в сообщении.
Внимание! Однако изменения не коснутся местных выборов. Кроме того, в ЦИК напомнили, что временное изменение места голосования не осуществляется на специальных избирательных участках.
Какой была процедура изменения места голосования ранее
- Не позднее, чем за неделю до дня выборов следовало прийти в Госреестр избирателей в том городе, где планировали голосовать.
- С собой взять паспорт.
- На месте написать заявление с просьбой временно изменить место голосования.
- Получить удостоверение о временном изменении места голосования, с которым прийти голосовать