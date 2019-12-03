ЦВК спростила порядок зміни місця для голосування: деталі

Новий порядок передбачає менше бюрократичної метушні. Виборцям, що хочуть змінити місце для голосування, можна буде зробити це за допомогою електронної форми або через уповноважену особу.

Відповідне рішення одноголосно підтримали члени ЦВК під час свого засідання, інформує громадянська мережа ОПОРА на своїй фейсбук-сторінці.

Читайте також: У листопаді на сайти Зеленського і ЦВК здійснили 11 кібератак

Також з’явиться можливість змінювати місце голосування одразу на 2 тури, а також отримувати посвідчення про тимчасову зміну голосування через електронну пошту,

– додають у повідомленні.

Увага! Однак зміни не стосуватимуться місцевих виборів. Окрім того, у ЦВК нагадали, що тимчасова зміна місця голосування не здійснюється на спеціальних виборчих дільницях.

Якою була процедура зміни місця голосування раніше