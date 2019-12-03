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      ЦВК спростила порядок зміни місця для голосування: деталі

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      Центральна виборча комісія / Ілюстративне фото

      Новий порядок передбачає менше бюрократичної метушні. Виборцям, що хочуть змінити місце для голосування, можна буде зробити це за допомогою електронної форми або через уповноважену особу.

      Відповідне рішення одноголосно підтримали члени ЦВК під час свого засідання, інформує громадянська мережа ОПОРА на своїй фейсбук-сторінці.

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      Також з’явиться можливість змінювати місце голосування одразу на 2 тури, а також отримувати посвідчення про тимчасову зміну голосування через електронну пошту,
      – додають у повідомленні.

      Увага! Однак зміни не стосуватимуться місцевих виборів. Окрім того, у ЦВК нагадали, що тимчасова зміна місця голосування не здійснюється на спеціальних виборчих дільницях.

      Якою була процедура зміни місця голосування раніше

      • Не пізніше, аніж за тиждень до дня виборів слід було прийти в Держреєстр виборців у тому місті, де планували голосувати.
      • З собою взяти паспорт.
      • На місці написати заяву з проханням тимчасово змінити місце голосування.
      • Отримати посвідчення про тимчасову зміну місця голосування, з яким (прийти голосувати

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики ЦВК
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