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      ЦИК запустила обновленный современный сайт: фото

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      ЦИК обновила свой сайт впервые с 2004 года
      ЦИК обновила свой сайт впервые с 2004 года / cvk.gov.ua

      Центральная избирательная комиссия запустила новый веб-сайт. Он призван заменить старый, созданный еще во времена пресловутого председателя ЦИК Сергея Кивалова – в 2004 году. Комиссия ожидает, что обновленный ресурс станет основным каналом коммуникации со СМИ и обществом.

      При этом структурой нового ресурса предусмотрен доступ к основным разделам информации, которые содержались и в предыдущей версии сайта, отмечает ЦИК.

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      В новой версии сайта упрощена процедура поиска. К тому же, кроме информации о комиссии и ее деятельности, пользователи смогут найти различные нормативные акты, информацию о выборах, а также направить электронное обращение.

      Главной задачей было сделать сайт адаптивным и учесть все пожелания и предложения огромного количества пользователей, которые понимали, что предыдущий сайт уже слишком устаревший для современного мира. Надеюсь, что такое обновление понравится пользователям,
      – сказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

      Новый сайт ЦИК был разработан при поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES). В ближайшее время он будет работать в тестовом режиме. Это позволит пользователям приобщиться к совершенствованию ресурса.

      К слову, на сайте доступна также версия для людей с недостатками зрения. Новый сайт Центральной избирательной комиссии доступен по ссылке.

      Новая версия сайта ЦИК: смотрите фото

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      Теги: Новости Украины Информационные технологии Интернет ЦИК
      Источник: 24 канал
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