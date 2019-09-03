ЦИК запустила обновленный современный сайт: фото
Центральная избирательная комиссия запустила новый веб-сайт. Он призван заменить старый, созданный еще во времена пресловутого председателя ЦИК Сергея Кивалова – в 2004 году. Комиссия ожидает, что обновленный ресурс станет основным каналом коммуникации со СМИ и обществом.
При этом структурой нового ресурса предусмотрен доступ к основным разделам информации, которые содержались и в предыдущей версии сайта, отмечает ЦИК.
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В новой версии сайта упрощена процедура поиска. К тому же, кроме информации о комиссии и ее деятельности, пользователи смогут найти различные нормативные акты, информацию о выборах, а также направить электронное обращение.
Главной задачей было сделать сайт адаптивным и учесть все пожелания и предложения огромного количества пользователей, которые понимали, что предыдущий сайт уже слишком устаревший для современного мира. Надеюсь, что такое обновление понравится пользователям,
– сказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
Новый сайт ЦИК был разработан при поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES). В ближайшее время он будет работать в тестовом режиме. Это позволит пользователям приобщиться к совершенствованию ресурса.
К слову, на сайте доступна также версия для людей с недостатками зрения. Новый сайт Центральной избирательной комиссии доступен по ссылке.
Новая версия сайта ЦИК: смотрите фото
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