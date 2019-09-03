ЦВК запустила оновлений сучасний сайт: фото

Центральна виборча комісія запустила новий веб-сайт. Він покликаний замінити старий, створений ще за часів сумнозвісного голови ЦВК Сергія Ківалова – у 2004 році. Комісія очікує, що оновлений ресурс стане основним каналом комунікації зі ЗМІ та суспільством.

При цьому структурою нового ресурсу передбачено доступ до основних розділів інформації, які містилися і у попередній версії сайту, зазначає ЦВК.

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У новій версії сайту спрощено процедуру пошуку. До того ж, крім інформації про комісію та її діяльність, користувачі зможуть знайти різні нормативні акти, інформацію про вибори, а також надіслати електронне звернення.

Головним завданням було зробити сайт адаптивним та врахувати усі побажання і пропозиції величезної кількості користувачів, які розуміли, що попередній сайт вже занадто застарілий для сучасного світу. Сподіваюся, що таке оновлення сподобається користувачам,

– сказала голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Новий сайт ЦВК був розроблений за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES). Найближчим часом він працюватиме у тестовому режимі. Це дозволить користувачам долучитися до вдосконалення ресурсу.

До слова, на сайті доступна також версія для людей із вадами зору. Новий сайт Центральної виборчої комісії доступний за посиланням.

Нова версія сайту ЦВК: дивіться фото