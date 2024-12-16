Подсчитать количество жертв сложно, имеющиеся данные базируются на информации из больниц. Об этом сообщил префект Майотты в комментарии La 1ere, передает 24 Канал.

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Какой ущерб нанесла сокрушительная стихия

Префект Майотты, заморского департамента Франции, предоставил предварительную оценку последствий циклона Чидо на архипелаге. Он предполагает, что количество погибших может достигать нескольких сотен или даже приблизиться к тысяче.

Ранее сообщалось об 11 погибших и почти 250 раненых, из которых 9 находятся в критическом состоянии. Однако эти данные префект назвал неправдоподобными, учитывая масштабы разрушений.

Из-за мусульманской традиции хоронить умерших менее чем за 24 часа, часть жертв, вероятно, не будет учтена.

Многие жители полностью разрушенных городков до сих пор не найдены, и многие опасаются, что они могут находиться под завалами. Префект предполагает, что шок от удара стихии мог заставить людей остаться на месте.

Режим красной тревоги на Майотте сняли, чтобы восстановить свободное передвижение граждан и перейти к дальнейшим шагам по ликвидации последствий стихии. Открыто 120 центров экстренного размещения, убежище получили около 10 000 жителей.

Также префект очертил три основных приоритета: безопасность населения, восстановление транспортного сообщения и предоставления основных государственных услуг, а также создание авиационного сообщения с другими территориями Франции для доставки подкреплений и помощи.