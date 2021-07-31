Придет в гости от соседей: циклон "Гвидо" принесет грозы в Украину

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что уже 1 августа в Украину придет циклон "Гвидо". Сейчас он бушует над Польшей и Словакией, а также не забывает "забрасывать" дожди на территорию Венгрии.

По словам синоптика, "атмосферный фронт этого "Гвидо" зацепит грозовыми дождями западные области Украины, а также местами северную часть". В то же время "остальная наша территория будет принадлежать сухой жаркой погоде".

Актуально Прогноз погоды на 1 августа: на западе грозы и похолодание, а на востоке жара до +34

Температура воздуха в течение дня составит +29...+32 градуса, на востоке и юге до +34 градусов. В западных областях воздух будет свежее на несколько градусов, +26...+30 градусов,

– отметила Диденко.

Синоптик отметила, что "в Киеве август дебютирует жарой, максимальная температура воздуха будет достигать +30 градусов".

"Кратковременный дождь, гроза – ожидается. Более вероятно и серьезнее – завтра вечером. Отдыхайте разумно и приятно", – отметила синоптик.

В каких регионах объявили об опасности

По данным Укргидрометцентра, на воскресенье, 1 августа, на Западе Украины объявили желтый уровень опасности. Грозы, порывы ветра и град прогнозируют в следующих областях:

Львовской;

Ровненской;

Тернопольской;

Хмельницкой;

Ивано-Франковской.

Кроме того, в эпицентре непогоды окажутся Буковина и Закарпатье.