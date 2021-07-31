Придет в гости от соседей: циклон "Гвидо" принесет грозы в Украину
Источник:фейсбук Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что уже 1 августа в Украину придет циклон "Гвидо". Сейчас он бушует над Польшей и Словакией, а также не забывает "забрасывать" дожди на территорию Венгрии.
По словам синоптика, "атмосферный фронт этого "Гвидо" зацепит грозовыми дождями западные области Украины, а также местами северную часть". В то же время "остальная наша территория будет принадлежать сухой жаркой погоде".
Актуально Прогноз погоды на 1 августа: на западе грозы и похолодание, а на востоке жара до +34
Температура воздуха в течение дня составит +29...+32 градуса, на востоке и юге до +34 градусов. В западных областях воздух будет свежее на несколько градусов, +26...+30 градусов,
– отметила Диденко.
Синоптик отметила, что "в Киеве август дебютирует жарой, максимальная температура воздуха будет достигать +30 градусов".
"Кратковременный дождь, гроза – ожидается. Более вероятно и серьезнее – завтра вечером. Отдыхайте разумно и приятно", – отметила синоптик.
В каких регионах объявили об опасности
По данным Укргидрометцентра, на воскресенье, 1 августа, на Западе Украины объявили желтый уровень опасности. Грозы, порывы ветра и град прогнозируют в следующих областях:
- Львовской;
- Ровненской;
- Тернопольской;
- Хмельницкой;
- Ивано-Франковской.
Кроме того, в эпицентре непогоды окажутся Буковина и Закарпатье.Заметьте! Штормовое предупреждение в Украине объявили также на субботу, 31 июля. Жителей Запада и Востока предупредили о граде и шквальном ветре. Скорость может достигать 15 – 20 метров в секунду.