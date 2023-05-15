Власти штата Ракхайн в Мьянме объявили его зоной стихийного бедствия, а в Обществе Красного Креста страны заявили, что "готовятся к масштабной чрезвычайной ситуации".

К теме Сотни людей погибли, тысячи – пропали без вести: наводнение в Конго стало самой смертоносной стихией

Разрушения в Мьянме

Больше всего от циклона Мокко пострадало западное побережье страны, где расположен штат Ракхайн. Столица штата, Ситуэ, почти полностью разрушена, повреждены линии электропередач, стены домов пробиты шквальным ветром.

Где расположен штат Ракхайн на карте

Во время урагана циклон Мокко срывал крыши домов в столице, отрывал рекламные щиты и ломал деревья. В настоящее время власти штата сообщили о шести погибших, среди них – 14-летний мальчик, которого убило дерево, сорванное ветром.

В настоящее время штат объявлен зоной стихийного бедствия.

Последствия циклона Мокко в Бангладеш

О циклоне, двигающемся на побережье страны, было известно заранее, и власти Бангладеш опасались, что он может разрушить Кокс-Базар – крупный город, являющийся центром одноименного округа. Этого, к счастью, не случилось, однако циклон все же разрушил сотни временных укрытий.

Шторм прошел уже до поздней ночи в воскресенье, и официальный представитель Бангладеш Камрул Хасан заявил, что серьезный ущерб циклон не нанес. В стране все еще происходят оползни и наводнения, однако о погибших от циклона пока не сообщается.

Последствия циклона Мокко в Мьянме и Бангладеш / Фото BBC

Накануне шторма власти страны эвакуировали 750 000 человек из прибрежных сел и городков, и именно благодаря этому удалось обойтись без жертв. Одно из величайших временных укрытий обустроили в одной из школ Кокс-Базара – там оказались сотни женщин, младенцев и даже скота, которые местные жители не могли оставить на произвол судьбы и забрали с собой.

В настоящее время правительство Бангладеш не позволяет людям, сбежавшим от шторма, покидать укрытия или строить постоянные дома. Циклон разрушил более 1300 временных укрытий, а также 16 мечетей и учебных центров.

Местные синоптики заявили, что циклон Мокко может оказаться самым мощным штормом в Бангладеш за последние несколько десятилетий. Скорость ветра в пределах 75 километров от эпицентра урагана достигла 195 километров в час.

Стихийные бедствия в мире: последние новости