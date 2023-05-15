Влада штату Ракхайн, що у М'янмі, оголосила його зоною стихійного лиха, а у Товаристві Червоного Хреста країни заявили, що "готуються до масштабної надзвичайної ситуації".

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Руйнування у М'янмі

Найбільше від циклону Мокко постаждало західне узбережжя країни, де розташований штат Ракхайн. Столиця штату, Сітуе, майже повністю зруйнована, пошкоджені лінії електропередач, стіни будинків пробиті шквальним вітром.

Де розташований штат Ракхайн на мапі

Під час урагану циклон Мокко зривав дахи будинків у столиці, відривав рекламні щити та ламав дерева. Наразі влада штату повідомила про шість загиблих, серед них – 14-річний хлопчик, якого вбило дерево, зірване вітром.

Наразі штат оголошено зоною стихійного лиха.

Наслідки циклону Мокко у Бангладеш

Про циклон, що суне на узбережжя країни, було відомо заздалегідь, і влада Бангладеш побоювалася, що він може зруйнувати Кокс-Базар – велике місто, що є центром однойменного округу. Цього, на щастя, не трапилося, втім, циклон все ж зруйнував сотні тимчасових укриттів.

Шторм минув вже до пізньої ночі у неділю, і офіційний представник Бангладеш Камрул Хасан заявив, що серйозної шкоди циклон не завдав. В країні все ще відбуваються зсуви і повені, проте про загиблих від циклону наразі не повідомляють.

Наслідки циклону Мокко у М'янмі та Бангладеш / Фото BBC

Напередодні шторму влада країни евакуювала 750 000 людей з прибережних сіл і містечок, і саме завдяки цьому вдалося обійтися без жертв. Одне з найбільших тимчасових укриттів облаштували у одній із шкіл Кокс-Базару – там опинилися сотні жінок, немовлят та навіть худоби, яку селяни не могли лишити напризволяще і забрали з собою.

Наразі уряд Бангладеш не дозволяє людям, що втекли від шторму, залишати укриття або будувати постійні помешкання. Циклон зруйнував понад 1300 тимчасових укриттів, а також 16 мечетей та навчальних центрів.

Місцеві синоптики заявили, що циклон Мокко може виявитися найпотужнішим штормом у Бангладеш за останні кілька десятиліть. Швидкість вітру у межах 75 кілометрів від епіцентру урагану досягла 195 кілометрів на годину.

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