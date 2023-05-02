В епіцентрі лиха опинився штат Іллінойс. Видимість там знизилася фактично до нуля. Це спричинило масштабні ДТП. Зіткнулися близько 70 автомобілів.

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Повідомляють, що дві вантажівки згоріли на місці інциденту. У лікарні з різними видами травм госпіталізували десятки людей. Мовиться про щонайменше 30 постраждалих. Наймолодшому – 2 роки, найстаршому – 80. Повідомляють, що дехто з постраждалих – у важкому стані.

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Серед уламків вантажівок також знайшли тіла 6 загиблих. Наразі вдалося ідентифікувати лише одну жертву – це 88-річна Ширлі Гарпер. Особи інших загиблих встановлять у найближчий час.

Рух на дорозі, де сталося моторошне зіткнення автівок, наразі зупинили.

У мережі люди діляться моторошними апокаліптичними кадрами. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.