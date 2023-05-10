Два мільйони кубометрів гірської породи мають обрушитися на крихітне швейцарське селище Брієнц найближчими днями. Через це влада оголосила про повну евакуацію – усі 70 мешканців села мають зібрати валізи і знайти собі нові домівки.

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Що відомо про ситуацію у Брієнці

Наказ про обов'язкову евакуацію з селища не став для його нечисленних мешканців несподіванкою. Селище розташоване на схилі, що просідає, і через це на будівлях почали утворюватися тріщини, а шпиль місцевої церкви похилився. Мешканці Брієнцу вже звикли до валунів, що періодично падали на їхні сади з гори.

Про можливу евакуацію місцева влада повідомляла людей ще влітку, втім, жителі Брієнцу все одно не очікували, що це трапиться так швидко. До цього року схил гори сповзав на 32 метри щороку, але останні перевірки геологів показали, що зсув трапиться у найближчі 7 – 24 дні.

Швейцарське село Брієнц на мапі

"Ми всі думали, що у нас буде більше часу, це дуже дивне відчуття", – повідомив один з мешканців Брієнцу швейцарським ЗМІ.

Більшість жителів села вже знайшли помешкання в сусідніх населених пунктах, проте вони не поспішають покидати Брієнц.

Я готова. Але я думаю, що почекаю до останньої хвилини,

— сказала одна літня жінка, стоячи на порозі з зібраною валізою.

Жителі Брієнцу не покидають надії згодом повернутися до села. Наразі невідомо, як саме сповзе порода – вона може м'яко скотитися, не пошкодивши більшості будівель, а може і знищити увесь Брієнц.

Що відомо про обвали гір у Швейцарії Випадок з Брієнцом – далеко не перший для Швейцарії. У гірській країні обвали пород трапляються досить часто. Місцеві геологи провели дослідження і виявили, що за останні сто років швейцарські льодовики втратили більш ніж половину свого об'єму. Це часто призводить до обвалів, як це сталося 2006 року на відомій горі Айгер – тоді масивні валуни впали з гори, спричинивши закриття туристичних доріжок.



Саме тоді геологи сповістили, що через глобальне потепління такі випадки траплятимуться дедалі частіше. Ще один обвал гірської породи трапився 2017 року у селі Бондо, що також розташоване у Граубюндені. Цей зсув стер з лиця землі половину селища і забрав життя вісьмох людей.

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