В частности, на северном побережье Омана обильные дожди привели к наводнениям и оползням. Как следствие, погибли 7 человек.
Заметьте У побережья курортной Турции: в Эгейском море произошло землетрясение
Скорость ветра, которую там фиксировали во время бедствия, достигала 150 километров в час.
Кроме того, ранее местные власти уже сообщили о гибели 4 человек.
СМИ также сообщают, что в Иране в результате циклона погибли 2 рыбаков. Кроме того, в провинции Белуджистан (вблизи границы с Пакистаном) еще 3 человека числятся пропавшими без вести.
Стихия уже нанесла значительные разрушения. В частности, повреждены электросети и дороги.
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Стихия сносит все на своем пути: смотрите видео
Смерч в немецком городе
- Жители немецкого города Киль 29 сентября увидели смерч.
- Накануне местные синоптики прогнозировали непогоду.
- Смерч образовался на Балтийском море, однако впоследствии переместился также на сушу.
- В результате непогоды пострадали 6 человек – члены местного клуба плотины.
- Кроме того, непогода повредила немало имущества города.
- Последствия смерча ликвидировали местные спасатели и правоохранители.