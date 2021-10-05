Зокрема, на північному узбережжі Оману рясні дощі призвели до повеней та зсувів ґрунту. Як наслідок, загинули 7 людей.
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Швидкість вітру, яку там фіксували під час лиха, сягала 150 кілометрів за годину.
Окрім того, раніше місцева влада вже повідомила про загибель 4 людей.
ЗМІ також повідомляють, що в Ірані внаслідок циклону загинули 2 рибалок. Окрім того, у провінції Белуджистан (поблизу кордону з Пакистаном) ще 3 людей вважаються зниклими безвісти.
Стихія вже завдала значних руйнувань. Зокрема, пошкоджені електромережі та дороги.
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Смерч у німецькому місті
- Жителі німецького міста Кіль 29 вересня побачили смерч.
- Напередодні місцеві синоптики прогнозували негоду.
- Смерч утворився на Балтійському морі, однак згодом опинився також на суші.
- Внаслідок негоди постраждали 6 людей – члени місцевого клубу греблі.
- Окрім того, негода пошкодила чимало майна міста.
- Наслідки смерчу ліквідовували місцеві рятувальники та правоохоронці.