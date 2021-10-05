Зокрема, на північному узбережжі Оману рясні дощі призвели до повеней та зсувів ґрунту. Як наслідок, загинули 7 людей.

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Швидкість вітру, яку там фіксували під час лиха, сягала 150 кілометрів за годину.

Окрім того, раніше місцева влада вже повідомила про загибель 4 людей.

ЗМІ також повідомляють, що в Ірані внаслідок циклону загинули 2 рибалок. Окрім того, у провінції Белуджистан (поблизу кордону з Пакистаном) ще 3 людей вважаються зниклими безвісти.

Стихія вже завдала значних руйнувань. Зокрема, пошкоджені електромережі та дороги.

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