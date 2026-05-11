Циклоны будут господствовать над Украиной: когда усилятся дожди и как изменится погода

Несмотря на доминирование более теплой воздушной массы в Украине, как минимум до конца текущей недели из-за активизации циклонов ожидаются осадки в виде дождя.

Соответствующую информацию сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

Когда возможно усиление дождей?

Синоптик рассказал, что до конца текущей недели сохранится дождливая и переменчивая погода, вызванная активной циклонической деятельностью. Ощутимого потепления, в частности в Черкасской области, пока не прогнозируется.

По его словам, это обусловлено тем, что несмотря на поступление относительно теплого и влажного воздуха, еще будут сохраняться облачность, осадки и грозы. Температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла.

Зато днем Виталий Постригань прогнозирует повышение в пределах от 14 до 19 градусов тепла. Уже ориентировочно с 13 – 14 мая выход активного циклона из районов южных морей принесет новую волну обильных дождей.

Майский дождь – залог хорошего урожая. Держим резиновые сапоги, зонтики и дождевики наготове. Синоптики внимательно следят за процессами в атмосфере, будем информировать,

– говорится в сообщении.

Где ждать осадков?

В течение ближайших суток в Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Волынской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областях, по данным синоптиков, ожидаются дожди, которые местами будут идти вместе с грозами.

В некоторых из вышеупомянутых регионов также прогнозируют сильные шквалы со скоростью 15 – 20 или 17 – 22 метров в секунду. Местами, согласно прогнозу, также выпадет град. Из-за этого объявили І уровень опасности, желтый.

Какой будет погода до конца недели?

Синоптик Игорь Кибальчич ранее сообщал, что погода в Украине до конца текущей недели будет переменчивой из-за влияния циклонов. В большинстве областей ожидаются незначительные снижения температур и осадки в виде дождей.

Отметим, Укргидрометцентр также сообщал, что на территории Украины в ближайшее время ожидается незначительное снижение температурных показателей, которое местами будет сопровождаться грозами, а также дождями.

Также объясняли, что такое изменение погодных условий вызвано циклонической деятельностью над Атлантикой. Это приведет к осадкам в виде дождя различной интенсивности. Но местами возможны периоды солнечных прояснений.