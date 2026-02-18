Один циклон заменит другой: как изменится погода в ближайшие дни

В пятницу, 20 февраля, Украину накроет активный циклон "Xira", поэтому погода будет оставаться переменчивой. Осадки станут менее интенсивными, однако местами все же будет снежить, а на дорогах будет сохраняться опасность из-за гололеда.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Какую погоду принесет циклон "Xira"?

По словам главы центра, активный циклон "Xira" приблизится в Украину 20 февраля. Украинцам стоит ожидать переменчивую и по-зимнему неустойчивую погоду. Интенсивность осадков должна снизиться, однако временами все же будет идти снег. Относительно температурного режима – он будет колебаться ночью от 5 до 10 градусов мороза, а в день от 0 до 5 мороза.

Из-за снижения температуры воздуха на дорогах и тротуарах будет образовываться гололедица, поэтому синоптик предупреждает о повышенной опасности для водителей и пешеходов.

Коммунальным и дорожным службам уже сегодня нужно готовить соляные смеси и запасы горюче-смазочных материалов, потому что работы в ближайшее время будет немало,

– предостерегает Виталий Постригань.

По данным европейских прогностических центров, зимний характер погоды в Украине будет сохраняться как минимум до конца февраля. Прогнозируются температурные колебания и периодические осадки различного типа.

Какой циклон сейчас царит в Украине?

В течение 18 – 19 февраля в Украину придет активный циклон "Wally". Этот циклонический вихрь заряжается энергией и влагой над Черным морем, поэтому украинцам стоит ждать значительное увеличение количества осадков, в частности, серьезный снег ожидается в пределах Черкасской области.

Прирост снежного покрова увеличится минимум до 10 сантиметров.

Уже днем 19 непогода отступит, а осадки стихнут – циклон переместится в сторону российского Курска.