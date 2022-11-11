Украинский лидер назвал удар "циничным ответом" российских захватчиков. Также Зеленский опубликовал ужасные кадры последствий прилета в Николаеве.

Зеленский показал кадры разрушенной пятиэтажки в Николаеве

Николаев. Циничный ответ государства-террориста на наши успехи на фронте. Удар по пятиэтажному жилому дому. Разрушены с 5-го по 1-й этаж. К сожалению, есть погибшие и раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются,

– написал президент.

Зеленский подчеркнул, что Россия не покидает свою гнусную тактику, а мы не оставляем нашей борьбы. По его словам, оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев.