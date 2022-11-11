Український лідер назвав удар "цинічною відповіддю" російських загарбників. Також Зеленський опублікував страшні кадри наслідків прильоту у Миколаєві.

До теми Удар по п'ятиповерхівці в Миколаєві: є загиблі та поранені

Зеленський показав кадри зруйнованої п'ятиповерхівки у Миколаєві

Миколаїв. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п’ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з 5-го по 1-й поверх. На жаль, є загиблі й поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають,

– написав президент.

Зеленський наголосив, що Росія не полишає своєї мерзенної тактики, а ми не полишаємо нашої боротьби. За його словами, окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців.

Які наслідки прильоту у Миколаєві: дивіться відео

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що Росія продовжує нищити Миколаївщину.

"Сьогодні було влучання в житлову 5-поверхівку. Будинок зруйновано від 5 по 1 поверх. Станом на зараз 2 людини загинуло, 2 травмовано. Тривають пошуково-рятувальні роботи", – зазначив Тимошенко.

У Миколаєві розбирають завали / фото Кирило Тимошенко

Голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва назвала ранок жахливим та заявила, що окупанти продовжують нищити мирних українців.

Вночі їхня ракета прилетіла у п'ятиповерхівку в один зі спальних районів Миколаєва. Вщент зруйновано чотири поверхи. Вночі! Коли всі спали… На зараз вже 2 загиблих і 2 поранених. Під завалами ще залишаються люди. Віримо в краще! Ненавиджу, горіть у пеклі, росіяни,

– написала Замазєєва.