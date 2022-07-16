Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога. Он также отметил, что речь идет об оккупированной Херсонской области, где россияне буквально держат людей в заложниках.

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оккупанты заставляют людей не покидать собственные дома, любой ценой удерживают их на местах. Они не позволяют выезд не то, что к территориям, контролируемым украинскими властями, но и не позволяют выезжать вглубь Херсонской области,

– делится корреспондент.

По его словам, людей, против их воли, держат в качестве живого щита, ведь степной и равнинный рельеф Херсонской области не позволяет оккупантам качественно прятать места дислокации их техники или личного состава.

"Все, что остается оккупантам – прятаться в жилых домах, или в лесополосах. Но лесополосы уже давно простреливаются нашими защитниками, а вот жилые дома с местными, к сожалению, для захватчиков надежным живым щитом", – отмечает журналист.

Героические украинские защитники регулярно уничтожают немало врагов: смотрите видео

Украинские войска эффективно уничтожают вражеские склады

Украинские военные нанесли сильный удар по скоплению сил врага в Чкалово, а также метко ликвидировали склад российских оккупантов в знаменитой Чернобаевке Херсонской области.

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области тоже раздавались громкие взрывы. Вероятно, что связано с уничтожением вражеских баз или складов.

Кроме того, точный удар ВСУ нанесли по вражескому складу в Новой Каховке. Российские пропагандисты соврали своим гражданам о "взрывах селитры".

оккупанты депортируют украинцев в глубь россии

Оккупанты осуществляют подготовку к массовой депортации людей. Появился якобы "указ" коллаборанта, в котором говорится, что к тем, кто будет препятствовать деятельности оккупантов и предателей, будет применено "принудительное выдворение за пределы области".

ЦИК предостерегает украинцев под оккупацией относительно референдума

Тем временем в Центральной избирательной комиссии обратились к жителям временно оккупированных территорий. Их попросили не участвовать в так называемых "референдумах", организованных оккупантами, и напомнили, что такие действия захватчиков не будут иметь никаких юридических последствий.

ЦИК 15 июля принял постановление, подчеркивающее недопустимость подготовки и проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. В частности, комиссия отмечает, что проведение любых референдумов в условиях военного положения в Украине прямо противоречит законодательству нашего государства.