Франция подыгрывает России: сколько на самом деле лет их отношениям
Выставку открыли 17 сентября, однако она уже успела вызвать возмущение в социальных сетях. Продлится экспозиция до января 2022 года.
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На обозрение посетителей выставили около 200 экспонатов. По словам деятеля музейного дела Алексея Копытько, организаторы выставки первым актом российско-французских отношений считают брак киевской княжны Анны Ярославны и французского короля Генриха І. При этом не объясняют, кто она такая и какое отношение имела к Москве. По мнению Копытько, это и является краеугольным камнем российско-французской дружбы.
Если этот камень убрать, то дружба сокращается лет на 550 и должна отсчитываться с начала 17 века. В 1615 году открылось первое московское посольство во Франции. Попытки дальних родственников стащить нашу княжну – не новость. Умиляет хроническая неразборчивость французской стороны,
– заявил Копытько.
На выставке демонстрируют Реймское Евангелие, которое во Францию из Киева привезла Анна Ярославовна. Журналистка Анна Шестак подчеркнула, что письменная памятка Украины на российской выставке демонстрирует отсутствие интереса государства к своим памятникам.
На выставку в Россию Евангелие цинично предоставила Национальная библиотека Франции.
"Смотрите, чтобы Франция широким жестом его там не оставила – в знак своей искренней дружбы со страной, которой 10 веков назад вообще не существовало", – подчеркнула Шестак.
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Франция проводит антиукраинскую политику, – культуролог
Культуролог Тарас Возняк назвал действия России "историческим воровством", пишет "Радио Свобода". В то же время он возмутился, что Запад спокойно это воспринимает.
Европа убеждена, что Киевская Русь имела свое продолжение в Московии или же Москва была основана раньше Киева Франция давно проводит антиукраинскую политику – то "Северный поток-2", то блокировка вступления Украины в НАТО. Теперь вот толеруют эту историческую достопримечательность как русскую,
- заявил Возняк.
Он подчеркнул, что Украина должна прислать ноту протеста на уровне МИД, на уровне министра культуры или президента Национальной академии наук.
Что известно о Реймсском Евангелии
Это один из самых известных образцов славянской письменности XI – XII веков. Евангелие состоит из двух частей. Одна из них, написанная кириллицей, попала во Францию вместе с Анной Ярославной. Священное Писание хранят в библиотеке города Реймс. На протяжении веков им благословляли французских монархов, восходивших на престол.