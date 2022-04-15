По его словам, российские военные продолжают цинично бить по инфраструктуре Луганской области.
Важно Оккупанты нанесли 3 ракетных удара по Киевщине: военные предупредили о повторных угрозах
"Повредили водопровод большого диаметра. С 20:00 в городе будет отключена вода, начнется ремонт разрушенного участка", – сообщил Сергей Гайдай.
Также обстреляны два продуктовых склада. Объем ущерба устанавливается,
– отметил Сергей Гайдай.
Кроме того, известно, что российские оккупанты в течение дня открывали огонь по Северодонецку, Рубежному, Кременной. Повреждены 8 объектов, в том числе 5 частных жилых домов.
К теме – по Николаеву били кассетными бомбами