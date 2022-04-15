По его словам, российские военные продолжают цинично бить по инфраструктуре Луганской области.

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"Повредили водопровод большого диаметра. С 20:00 в городе будет отключена вода, начнется ремонт разрушенного участка", – сообщил Сергей Гайдай.

Также обстреляны два продуктовых склада. Объем ущерба устанавливается,

– отметил Сергей Гайдай.

Кроме того, известно, что российские оккупанты в течение дня открывали огонь по Северодонецку, Рубежному, Кременной. Повреждены 8 объектов, в том числе 5 частных жилых домов.

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