За його словами, російські військові продовжують цинічно бити по інфраструктурі Луганської області.

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"Пошкодили водогін великого діаметра. З 20:00 в місті буде відключено воду, розпочнеться ремонт зруйнованої ділянки", – повідомив Сергій Гайдай.

Також обстріляні два продуктові склади. Обсяг збитків встановлюється,

– зазначив Сергій Гайдай.

Крім того, відомо, що російські окупанти протягом дня відкривали вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній. Пошкоджено 8 об’єктів, зокрема, 5 приватних житлових будинків.

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