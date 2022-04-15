За його словами, російські військові продовжують цинічно бити по інфраструктурі Луганської області.
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"Пошкодили водогін великого діаметра. З 20:00 в місті буде відключено воду, розпочнеться ремонт зруйнованої ділянки", – повідомив Сергій Гайдай.
Також обстріляні два продуктові склади. Обсяг збитків встановлюється,
– зазначив Сергій Гайдай.
Крім того, відомо, що російські окупанти протягом дня відкривали вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Кремінній. Пошкоджено 8 об’єктів, зокрема, 5 приватних житлових будинків.
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