Об этом в эфире единственного телемарафона рассказал глава Киевской военной администрации Александр Павлюк, информирует 24 канал.
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Власти в очередной раз подчеркивают, что пока рано возвращаться в Киев
После ночных ракетных ударов по машиностроительному заводу "Визар" в Вишневом, российские оккупанты продолжили обстрел Киевщины.
Только сегодня были нанесены три ракетных удара по объектам в Киевской области,
– рассказал Павлюк.
Глава ОВА подчеркнул, что не стоит исключать возможности повторных ударов по каким-либо объектам. Следовательно, лучше отложить возвращение в Киев "на более спокойные времена".
Мы повторяли и повторяем, что остается опасность для гражданского населения,
– подчеркнул он в ходе беседы.
Известно, что кроме обстрелов гражданскому населению на Киевщине грозят заминирования, которые до сих пор обезвреживают на деоккупированных территориях.