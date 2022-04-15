Об этом в эфире единственного телемарафона рассказал глава Киевской военной администрации Александр Павлюк, информирует 24 канал.

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Власти в очередной раз подчеркивают, что пока рано возвращаться в Киев

После ночных ракетных ударов по машиностроительному заводу "Визар" в Вишневом, российские оккупанты продолжили обстрел Киевщины.

Только сегодня были нанесены три ракетных удара по объектам в Киевской области,

– рассказал Павлюк.

Глава ОВА подчеркнул, что не стоит исключать возможности повторных ударов по каким-либо объектам. Следовательно, лучше отложить возвращение в Киев "на более спокойные времена".

Мы повторяли и повторяем, что остается опасность для гражданского населения,

– подчеркнул он в ходе беседы.

Известно, что кроме обстрелов гражданскому населению на Киевщине грозят заминирования, которые до сих пор обезвреживают на деоккупированных территориях.