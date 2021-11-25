Цинизм россиян погрузил Минский процесс в летаргический сон

Похоже, Россия окончательно погрузила Минский процесс в кому. Хотя российская делегация и вчера (на политической рабочей группе), и сегодня была очень активной. Но не в том смысле.

Россия была активна, не в смысле работы по урегулированию конфликта, а в смысле заявлений, что работать в этом направлении Россия как раз не будет, поскольку она "не сторона внутриукраинского конфликта".

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Грызлову указали его место

На переговорах в Трехстороннем формате (ОБСЕ, Украина, Россия) полпред РФ Грызлов отказался отвечать на вопросы, касающиеся действий непосредственно Российской Федерации. Он сразу потребовал пригласить своих марионеток из Донецка и Луганска, как будто они могут комментировать Указ Путина о признании товаров ОРДЛО, или невыполнение Россией ее обязательств по беспрепятственному доступу СММ ОБСЕ на оккупированной Россией территории Украины.

РФ даже отказалась поддержать обращение к Международному Комитету Красного Креста, чтоб МККК изучил обстоятельства гибели в Макеевской колонии 37-летнего гражданина Украины, находившегося в списках на обмен. То есть, Грызлов проигнорировал практически все вопросы и предложения, прозвучавшие от Украины к Российской Федерации.

Но если они не хотят чего-то слушать, то это не означает, что мы не будем об этом говорить! Более того, на очередное заявление Грызлова, что "сторонами конфликта являются Украина и ОРЛО, и ОРДО", пожалуй, впервые за мои полтора года в ТКГ, я услышал четкое заявление и.о. главы украинской делегации Андрея Костина, что Россия является стороной конфликта (!).

Раньше мы дипломатично заявляли, что РФ – сторона ТКГ. Лично для меня это очень знаково, поскольку мы начали не только искусно ставить вопросы или отвечать на них, – мы начали расставлять точки!

Принципиально обозначать свою позицию! А как говорил тот же Леонид Макарович: "лучшая переговорная позиция – это принципиальная". Нужно сказать, Грызлов несколько опешил от такого заявления: "такая позиция не приведет к урегулированию внутриукраинского конфликта". Он даже предложил Костину "посоветоваться со своим руководством" насчет таких заявлений.

Господин Грызлов, если бы конфликт был "внутриукраинским", то мы бы и без вас в нем разобрались! Без вашего вмешательства в наши "внутренние" дела! Но только там не "шахтеры и трактористы", там российское оружие, российские паспорта, российские рубли и российские флаги….

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Конечно, цинизм просто зашкаливает. Грызлов постоянно цитирует Минские соглашения, но того, что он цитирует в их текстах как раз нет. То есть, глава российской делегации тупо лжет, знает, что мы знаем, что он лжет, и это в России называется дипломатией?! Впрочем, какую позицию может занимать Грызлов, если Путин неделю назад четко заявил: "В Минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся"! Я бы поспорил с этим утверждением, конкретно апеллируя к Минскому Протоколу, но с ними спорить бесполезно.

Это тупик. По сути, Россия официально сняла с себя все обязательства по Минским соглашениям и единственной своей задачей в ТКГ видит навязывание нам диалога с ОРДЛО, на который мы никогда не пойдем!

По крайней мере, до тех пор, пока Москва завозит туда оружие, боеприпасы, "добровольцев", "специалистов" и деньги. И пока участок границы на Донбассе контролируется единолично РФ…

Шантаж и Косяк

Производным от этой позиции Москвы является блокировка не только политических и военных переговорных процессов, но и гуманитарных. Например, вчера, представители ОРДЛО от России сорвали заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам. Под тем предлогом, что представитель Украины в подгруппе Галина Третьякова должна была отлучиться, а ее, в соответствии с нотой МИД Украины, заменил другой человек. И все!

То есть, им важно не решение вопросов обмена, розыска без вести пропавших, открытия КПВВ, а то, чтоб с ними общался председатель парламентского комитета, – им важен статус, то, что дает ощущение субьектности, а люди в их рейтинге интересов – на последнем месте.

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Нельзя не сказать и о том, что марионетки Москвы привязали решение насущных проблем населения к требованию освободить задержанного нами члена НВФ Косяка. Они не дают гарантий безопасности на производство ремонтных работ, без которых страдают подконтрольные им же люди!

Более того, даже СММ ОБСЕ, которой практически полностью закрыли маршруты передвижения в ОРЛО, стала, по словам ее руководителя, "заложником отсутствия механизма гарантий безопасности". Иначе говоря – требования освобождения Косяка… Но при этом они обижаются, что СММ что-то не фиксирует и чего-то не видит. А как же она может видеть и фиксировать, если вы не даете ей передвигаться?! Просто абсурд!

Единственный позитив из всего этого, что достигнут консенсус по визиту в ОРДЛО Украины инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Предполагается, что такой визит состоится "скоро"…