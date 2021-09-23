Цинизм зашкаливает: Украина тоже просила боевиков отдать останки военного, но те отказали

Сергей Гармаш рассказал детали выдачи 23 сентября оккупантам останков погибшего на Донбассе боевика. Выяснилось, что украинская сторона также просила отдать останки военного, однако получила отказ.

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе рассказал об очередном случае цинизма российских оккупантов.

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Боевики цинично ответили на доброту украинцев

Пророссийские боевики обратились с просьбой выдать останки их бойца из-за того, что у матери погибшего диагностировали последнюю стадию онкологии и она "хочет умереть, похоронив сына".

И мы пообещали проработать этот вопрос, попросив взамен останки другого сына другой матери, что живет по "эту сторону",

– отметил Гармаш.

Он не назвал имя погибшего украинского защитника, чтобы не травмировать родных. Однако подчеркнул, что не сразу, через несколько дней, но на "добрую волю" украинской стороны оккупанты ответили отказом".

Гармаш обратил внимание, что Украина тоже имела выбор: отказать или дать матери похоронить сына. "Мы отдали. Мы не должны и не будем уподобляться нелюдям", – заявил он. И добавил, что боевики удерживают в заложниках на оккупированной территории не только живых, но и мертвых.

Украина передала оккупантам остатки боевика: что известно

Во время российско-украинской войны в июне 2014 года погиб представитель оккупантов Анатолий Мялкин.

Его останки 23 сентября передали российской стороне. Такие действия организовала гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы.

Российские оккупанты на Донбассе держат в заложниках по меньшей мере 295 украинцев . Среди пленных есть 30 женщин. Не все задержаны по политическим мотивам, то есть обвиняются представителями незаконных вооруженных формирований в шпионаже, диверсиях и предательстве.

Текст сообщения Сергея Гармаша:

"Сегодня… в качестве инициативы доброй воли… Украинская сторона передала противоположной стороне останки лица, которое погибло в ходе конфликта: Мялкина Анатолия Владимировича…".

За этими официальными строками не видно ни материнской боли, ни личности человека, ни другого человека, который остался не названным … Только имя и факт передачи останков. "В качестве инициативы доброй воли"… Уже слышу ропот возмущения такой "инициативой" людей на "этой стороне", которые годами ждут останков своих близких…

Мялкин погиб под Славянском в 2014 году. Естественно, он воевал на "противоположной стороне". Та "сторона" обратилась к нам на ТКГ с просьбой отдать останки, поскольку мать погибшего болеет последней стадией онкологии и хочет умереть, похоронив сына. Для нас, материнская боль одинакова на всех "сторонах". И мы пообещали проработать этот вопрос, попросив взамен останки другого сына, другой матери, живущей на "этой стороне". Не буду называть его имя, чтоб не травмировать родных. Однако, в результате, не сразу, через несколько дней, но на нашу "добрую волю" нам ответили отказом.

Был выбор: поступить как они и тоже остановить передачу останков, или дать матери похоронить сына и уйти со спокойной душой. Мы отдали. Мы не должны и не будем уподобляться нелюдям, которые удерживают в заложниках на оккупированной территории не только живых, но и мертвых…