Далее, по версии оккупантов, "план наступления" должен одобрить СНБО. Также боевики цинично заявляют, что Украина намерена перебросить на Донбасс механизированную бригаду.

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Также враг сообщил о якобы увеличении интенсивности полетов украинских беспилотников на линии соприкосновения.

Свои абсурдные заявления оккупанты дополнили тем, что оставляют за собой право обратиться за военной помощью. В частности, в Россию. Это якобы может произойти, если в Украину продолжится поставка оружия.

Украина не будет рисковать местными жителями

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинская армия – способна вернуть оккупированные территории. В то же время Украина не пойдет по военному пути.

Все потому, что это может привести к жертвам среди местного населения.

Данилов признался: он даже не может представить человека, способного отдать такой приказ.

В то же время свои территории Украина не отдаст никому.

Заметьте! Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока не фиксируют никакие признаки замедления накопления сил России возле Украины. Количество войск и артиллерии – увеличивается.

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