Столтенберг заявил, что мы видим самолеты и вертолеты. Все это делает период выжидания еще коротче.

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Мы видим, что наращивание продолжается, все больше и больше войск с артиллерией, бронированным транспортом, боеприпасами, дополнительным топливом. Нет признаков того, что наращивание сил замедляется, оно продолжается

– подчеркнул генсек НАТО.

По словам Столтенберга, существует реальный риск нового российского вторжения или определенных агрессивных действий против Украины. К этому нужно быть готовыми.

Однако Столтенберг заметил, что уверенности нет. В настоящее время союзники работают над политическим решением. У России есть выбор. Она может вступить в диалог с НАТО и союзниками или избрать конфронтацию с ними.

Москва выдвинула НАТО невыполнимые требования

Столтенберг рассказал, что Россия выдвинула НАТО невыполнимые требования. Речь идет о так называемых "гарантиях безопасности" страны-агрессора.

Генсек НАТО отметил: Москва требовала мер, прекрасно осознавая, что не сможет получить желаемое. Требование о нерасширении НАТО предполагает последствия не только для Украины, но и для Швеции и Финляндии.

Столтенберг отметил, что есть разница между тем, чтобы обсуждать, когда Украина вступит в НАТО, и подписанием документа, юридически обязывающего, что никакого расширения не будет.

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