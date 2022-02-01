Далі, за версію окупантів, "план наступу" має схвалити РНБО. Також бойовики цинічно заявляють, що Україна має намір перекинути на Донбас механізовану бригаду.

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"Можуть звернутися по допомогу до Росії"

Також ворог повідомив про нібито збільшення інтенсивності польотів українських безпілотників на лінії зіткнення.

Свої абсурдні заяви окупанти доповнили тим, що залишають за собою право звернутися за військовою допомогою. Зокрема, до Росії. Це нібито може статися, якщо в Україну продовжиться постачання зброї.

Україна не ризикуватиме місцевими жителями

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська армія здатна повернути окуповані території. Водночас Україна не піде на це військовим шляхом.

Усе тому, що це може призвести до жертв серед місцевого населення.

Данілов зізнався: він навіть не може уявити людину, здатну віддати такий наказ.

Водночас свої території Україна не віддасть нікому.

Зауважте! Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі не фіксують жодних ознак сповільнення накопичення сил Росії біля України. Кількість військ та артилерії – збільшується.

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