Нам "подарили" независимость, нам "подарили" Донбасс и Луганск, нам "подарили" Крым. Мы все, по словам Москвы, не ценили – вот и потеряли.

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Как сказал Путин, "подарил" нам это все никто иной как Ленин. В то же время мы вместо того, чтобы поставить его портреты в церквях, поскидывали его памятники. Этакие мы "неблагодарные". Из-за этого у Путина просто комок в горле.

Не нападают, а "вызволяют"

"Бедная" Россия в прямом смысле этого слова, потому что она на себя еще и долг взяла у СССР, когда Советский Союз распался. Вот только в 2017 году его выплатила, а еще им 200 лет больно было смотреть, как полуостров "страдает", как Украина "угнетает" крымчан.

"Ихтамнетовским войскам" ничего не оставалось, как прийти им на помощь. Так что в случае с восточными регионами так долго Россия уже не ждала – на 8 год войны признала так называемые "республики".

Интересно, что Путин вот эти квазиреспублики признает, но при этом не признает независимость Украины.

Более того, в своем историческом спиче на тему "как зарождалась Украина" (российская трактовка), Путин ни разу не сказал "государство Украина", а лишь страна. Еще и имени Ленина.

"Такі справи" на 24 канале: смотрите видео (начало темы с 00:56 минуты)

Исключения для Путина

Однако как так получается, что Ленин, подаривший (по логике Путина) земли и свободу Украине от СССР – плох. В то же время Путин, который "дарит свободу" так называемым "республикам" – хорош? Не понимаю…

Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал, что Москва поддерживает суверенитет бывших республик Союза, но Украина является исключением "из-за внешнего управления".

По той же его логике тогда и Грузия и Молдова – исключения. Не много ли исключений в этом правиле?

При этом же, он абсолютно уверен в том, что в решении признать боевиков его поддерживают граждане России и все патриотические силы страны.

Стареющая украинская телеведущая Снежана Егорова, которая признание Россией боевиков поздравила словами "Путин – герой нашего времени" – это еще не все граждане России.

Скандальное сообщение Егоровой / Скриншот из телеграммы

Ее сообщение является скорее поводом предложить ей переехать к тем боевикам. Патриотические силы России? Кто? Бабушки из полка Путина? Или сумасшедший Жириновский?

Еще есть Венсуэла, Куба, Никарагуа, Чечня, самопровозглашенная Южная Осетия и хуситы в Йемене, которые и себе признали квазиреспублики.

Что говорит мир

В то же время осудили признание США, НАТО, Великобритания, Польша, Канада, Германия, Турция, Дания, Латвия, Грузия, Казахстан, Франция, Италия... у меня времени не хватит, чтобы перечислить их всех, которые назвали это нарушением даже не Минска, а международного права.

Актер высшего уровня

Еще 2 слова о вчерашнем цирке имени Путина. Этот режиссер-постановщик, который очень старался для российской публики, подписал свои указы гораздо раньше, чем это показали в якобы прямом эфире.

Путин в своем обращении был настоящим актером / Фото Getty Images

Российского разведчика выдала стрелка часов на его руке, которая упорно показывала 12:15. Хотя в Кремле утверждали, что Путин подписал указ сразу после его видеообращения к народу, то есть в 21:30.

То есть задуренный пропагандой русский народ обманули вчера дважды.

Теми же своими указами, которые Госдума единогласно (кто бы в этом сомневался) ратифицировала – он позволил русской армии "осуществлять функции по поддержанию мира" на Донбассе.

А поддерживать этот мир будут, как вы понимаете, "ихтамнетовские войска" только будут делать они теперь это абсолютно легально.

Чем день вчерашний отличается от дня сегодняшнего? Вчера это была самооборона и оружие, которое нашли в шахтах, а теперь они говорят: "Хорошо, это мы". Это наше оружие и наше войско. И буряты тоже наши.

Единственное, что пока остается под вопросом – это границы так называемых "республик". Появилась информация о том, что они будут признаны Россией в пределах Донецкой и Луганской областей. Затем в фактических пределах, а затем – в фактических пределах Донецкой и Луганской областей. Позже вообще предложили нам отойти.

Мечтать, говорят, не вредно. Поэтому оставим этих никому неизвестных людей с их мечтами наедине.

Что есть в договоре России с боевиками

И посмотрим, что еще есть в том тексте договора, заключенном между боевиками и Россией:

общая оборона;

совместная охрана границ "республик Донбасса";

право сторон использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга;

признание документов, выданных "госорганами" друг друга.

Здесь же Россия примет меры для поддержки "финансовой и банковской систем" боевиков, исходя из того, что платежное средство там – российский рубль. Все эти договоры заключены сроком на 10 лет.

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Дорогая цена для России

Учитывая все эти планы, Путину пора закупать пишущие машинки для денег. Потому что это признание экономике России очень дорого будет стоить.

Могу даже хэштег им новый подсказать, под которыми можно подавать новости: "Допризнавались".

• Допризнавались. На фоне всех этих заявлений российский рубль начал свое стремительное падение и уже составляет почти 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро.

• Допризнавались. Что Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2" из-за действий России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. В то же время министр экономики Германии Роберт Хабек поручил отозвать предыдущий положительный сертификат, который был решающим для сертификации.

И это уже не 5 тысяч шлемов, а миллиардные потери для России. Общие затраты на "Северный поток-2" никто не подсчитывал, но они могут быть огромными – около 100 миллиардов долларов США.

• Допризнавались. Что Великобритания вводит санкции против 5 ведущих российских банков и 3 российских олигархов. Речь идет об Аркадии и Борисе Ротенбергах, которых называют королями госзаказа в России. Они "способствовали" появлению Крымского моста.

Также о Геннадии Тимченко – его вообще считают "кошельком Путина". На него оформлены активы Путина за границами России. Как вы понимаете, все они являются очень дорогими (в прямом смысле этого слова) Путину людьми.

• Допризнавались. Что после авантюры Путина его встреча с Байденом теперь маловероятна. Да, Белый дом до сих пор открыт к диалогу, но агрессивные действия России в отношении Украины препятствуют встрече. Поэтому диалог это будет немого с глухим.

В целом же весь цивилизованный мир сходится на том, что Путин решил повторить сценарий Абхазии.

Что в этом случае будет делать Украина и почему непременно стоит верить в Вооруженные силы – смотрите в программе.