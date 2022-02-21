"Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия – что не хочет нападать. Кто-то из нас лжет". С этих слов президент Владимир Зеленский начал свою речь на Мюнхенской конференции по безопасности.

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С них начну свою программу я. Поскольку именно лжи она и будет посвящена. Напомню, о чем идет речь.

Гарантии, которые предоставили Украине

В 1991 году, в момент обретения независимости, Украина занимала 3 строчку, когда говорилось о ядерном арсенале. Мы были третьими, даже не в Европе, а в мире.

На вооружении у нашего государства были тактические и стратегические баллистические ракеты, бомбардировщики-носители ядерного оружия. Впрочем, все это было уничтожено после подписания Будапештского меморандума.

В обмен на… слово на бумаге. Слово США, России и Британии (позже к ним присоединились Китай и Франция). Слово это было "гарантия" – суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Такие дела" на 24 канале: смотрите видео (начало темы с 01:26 минуты)

Документ, который ничего не гарантирует

Почему теперь говорю, что это ложь длиной в 30 лет? Потому что, как выяснилось, Будапештский меморандум – не совсем документ, потому что никому ничего не гарантирует.

Так, на одном из украинских телеканалов высказалась посол Германии в Украине Анка Фельдгузен. Не думаю, что это ее личная позиция – скорее, так считает вся Германия в лице старой и новой власти. Такой вывод можно сделать.

Фельдгузен заявила, что Будапештский меморандум ничего не гарантирует / Фото с фейсбук-страницы посольства Германии

Поскольку Будапештские гарантии не сработали ни в 2014 году, когда Кремль, воспользовавшись ситуацией, решил отобрать у нас Крым, ни позже – когда его же "ихтамнетовские войска" зашли с востока нашего государства. Ни сейчас – когда Россия принудительно вывозит население оккупированных территорий, прикрываясь мифической угрозой со стороны Украины.

Российские фейки

Как говорят в Кремле, спасают русскоговорящее население от "укро-фашистских захватчиков". Потому что даже представить нельзя насколько они коварны.

К примеру, они (украинцы – 24 канал) якобы могут взорвать настоящий автомобиль начальника так называемой народной милиции боевиков, который он долго маскировал под джип, чтобы максимально запутать следы и сбить с толку.

Однако так просто боевиков не провести. Поэтому догадавшись, что их хотят "обмануть", взорвали "уазик", потому что на чем еще может ездить настоящий народный милиционер.

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Однако на этом они не остановились. На следующий день пророссийские боевики обстреляли Ростовскую область, куда начали ввозить жителей оккупированных территорий, обвинив ВСУ.

Плевать на то, что ни один снаряд из "Градов" не долетит до России. Человеку вон протез оторвало – не "доказательство ли преступлений Украины".

Если вы и в это не верите, то вот вам, пожалуйста, видео обстрелянного сарая, в смысле "пограничного пункта ФСБ". Упс, что же получается – они сами? Как неудобно получилось, правда.

Видео марионеток

Как фильмы снимать не умеют, так и провокации. Выложили обращение своих марионеток, а оказалось – те так старались, что заранее подготовили свое "эвакуационное видео". Анализ метаданных видеофайла верно подтверждает дату его создания – 16 февраля. То есть, за несколько дней до обострения.

Однако боевики пошли дальше и опубликовали видео, записанное еще в 2021 году. По легенде, они обнаружили заброшенный автомобиль ВАЗ, начиненный 200 килограммами взрывчатки.

Он стоял – не поверите – на маршруте эвакуации жителей Луганска. Однако боевики его якобы вовремя заметили и взорвали, поэтому там осталась 40-метровая воронка.

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Это я привела всего несколько примеров лжи России. В целом же Центр противодействия дезинформации и стратегических коммуникаций только за выходные 19 – 20 февраля зафиксировал 10 ложных сообщений касательно ситуации на Донбассе. Кроме того, украинские власти получили один из темников российских пропагандистов.

Принуждение покинуть дома

Как вы уже поняли, я специально не говорю, что это – эвакуация населения. Поскольку это – ничто другое, как принуждение покинуть собственные дома и поехать туда, где их никто не ждет.

Те, кто решил остаться оказались в другой ловушке. Из-за закрытой Россией границы они в полной изоляции. Если молодежь это не очень пугает – она продолжает посещать ночные клубы, то другим следует беспокоиться, потому что пока их разместили в спортивных залах, просто как главных героев "Игры в кальмара".

В их квартирах уже хозяйничают мародеры. По словам волонтера Тима Златкина, за сутки разграбили около 100 квартир жителей Донецка и Макеевки, которые выехали в Россию.

Тем временем, Врубовка и Счастье оказались под огнем боевиков, из-за которого повредили газопровод. Так что Счастье теперь без тепла, а также света и воды. Луганскую теплоэлектростанцию ​​остановили из-за повреждения линии электропередач.

Чего Россия хочет добиться

Если, прослушав все это, у вас возникает единственный вопрос: "для чего?" – то он вполне уместный и правильный. Ответ на него – заставить Украину капитулировать.

Это означает: