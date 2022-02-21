Однозначный Оскар, – ВСУ

Марионетки Кремля заявили, Вооруженные силы Украины обстреляли село Пришиб Луганской области. Сделали это военные якобы из запрещенного оружия.

Важно Оккупанты цинично обстреливают жилые районы Донбасса: жуткие фото

Боевики рассказали, что пострадал местный житель. Ему якобы осколком оторвало ногу. В качестве "подтверждения" своих слов оккупанты опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, как мужчина громко и неправдоподобно кричит. Голова у него перемотана бинтом.

Кстати, в начале видео крика "пострадавшего" неслышно. Его "пронзила боль" лишь после слов других мужчин: "Давай-давай".

Однако режиссеры из боевиков выдались не очень удачные. На ноге так называемого "пострадавшего" видно замок для протеза. Кроме того, почти нет крови. Похоже, что оккупантам не хватило кетчупа.

Не умеют снимать и только. На человеке видно замок на протез. И так кричать – это неестественно, если бы оторвало ногу. На сегодня это Оскар однозначно,

– подчеркнули в ВСУ.

Смотрите видео очередного фейка боевиков:



Постановка оккупантов не удалась / Фото ВСУ

В прошлый раз кетчупу также не хватало

Центр стратегических коммуникаций разоблачил фейковый сюжет боевиков. В нем боевики якобы захватили "украинских диверсантов". Однако те были с русскими сухпайками. Кроме того, "мертвого диверсанта", который был с гранатой в руке, забыли обмазать кетчупом.